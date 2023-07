Chivite dice que la propuesta de Esparza sobre gobernabilidad no es "creíble": "Hasta ahora quería derogarnos"

Espera un acuerdo "en breve" en Navarra para someterse a la sesión de investidura



OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra en funciones y candidata del PSN a la reelección, María Chivite, ha afirmado este jueves que la oferta del presidente de UPN, Javier Esparza, para negociar la estabilidad del Gobierno foral y los ayuntamientos navarros "no resulta creíble" y ha señalado que "quien hasta ahora quería derogarnos, resulta que ahora se quiere entender con el Partido Socialista".

En declaraciones a los medios de comunicación en Oviedo, donde ha participado en la toma de posesión de Adrián Barbón como presidente del Principado de Asturias, María Chivite ha señalado que la propuesta de Esparza "no es coherente con todo lo que ha venido haciendo estos últimos cuatro años, por no decir todo lo que ha venido diciendo y haciendo en todo el proceso de campaña electoral, bien sea autonómica o bien sea en generales, por lo tanto es una propuesta que recojo con muchísima desconfianza".

Así, Chivite ha afirmado que, "quien hasta ahora quería derogarnos resulta que ahora se quiere entender con el Partido Socialista". "Esto no es coherente con apoyar, como así ha expresado, un Gobierno de Feijóo y Vox, esto no es coherente con un Gobierno como el que tiene en San Adrián con el Partido Popular y también con Vox, y no es coherente con lo que decía hasta hace dos días que quería derogar el 'sanchismo'. Lo acojo con desconfianza y con ninguna credibilidad", ha insistido.

De hecho, la dirigente socialista ha esperado que "en breve" pueda cerrarse un acuerdo en las negociaciones entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para la formación de Gobierno en Navarra, de forma que pueda someterse al proceso de investidura para ser reelegida presidenta.

"Seguimos negociando con nuestros socios, con Geroa Bai y con Contizo-Zurekin, estamos en estos momentos terminando lo que es la parte del acuerdo programático y posteriormente tendremos que abordar la cuestión de la estructura y el reparto de cada una de las consejerías y el reparto institucional de cada una de las fuerzas", ha señalado Chivite.

También se ha referido la líder del PSN a los resultados de las elecciones generales, para señalar que "fueron bastante claros". "Ahora se trata de dialogar y de conseguir acuerdos. Parecía que la derecha en España iba a tener una mayoría absoluta, eso no ha sido así porque la ciudadanía española ha dicho que no quiere ni retrocesos ni recortes de derechos. Por lo tanto, desde Navarra, emplazar al actual presidente de Gobierno en funciones a que forme Gobierno tal y como han mandatado los ciudadanos, un Gobierno que tiene que ser plural y que entienda esta España que es plural", ha añadido.

Respecto a la toma de posesión del socialista Adrián Barbón, Chivite le ha deseado "suerte". "Su compromiso personal creo que lo ha puesto encima de la mesa, y el valor de la palabra y el compromiso que ha adquirido con toda la ciudadanía de Asturias", ha asegurado.