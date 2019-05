Chivite dice que será "coherente": "Queremos liderar un gobierno de progreso y no daremos los votos a Esparza"

Publicado 27/05/2019 0:52:55 CET

PAMPLONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado esta madrugada, tras conocer los resultados electorales que colocan al PSN como segunda fuerza en el Parlamento con 11 escaños, que van a ser "coherentes" con lo que han dicho durante la campaña electoral: "Queremos liderar un gobierno de progreso en esta Comunidad y no le vamos a dar nuestros votos al señor Esparza (Navarra Suma).

Chivite ha salido sobre las 00.25 horas a celebrar con los afiliados y simpatizantes que se han acercado a la sede socialista, en el Paseo de Sarasate de Pamplona, y ha sido recibida al grito de "presidenta, presidenta". Ha manifestado que éste es un "momento de celebración de un éxito".

En su intervención, en la que se han oído frases entre los asistentes de "Con Esparza no, con Esparza no", la candidata ha afirmado que "se abre el nuevo tiempo de diálogo, con capacidad de llegar a acuerdos, manteniendo esa línea, no vamos a hacer un acuerdo de Gobierno con EH Bildu ni le vamos a dar nuestros votos al señor Esparza para que sea presidente".

María Chivite ha señalado que "salimos en esta campaña electoral a liderar" y "seguimos manteniendo que queremos liderar el próximo Gobierno de Navarra". "Ahora toca celebrar", ha aseverado, para indicar que han "recuperado" el "orgullo de pertenecer al Partido Socialista de Navarra".

Ha señalado que el PSN tiene una nueva parlamentaria europea, Adriana Maldonado, y ha recordado que "hacía más de 20 años que el PSN no tenía a alguien en esa responsabilidad y no tengo duda de que lo hará magníficamente bien".

Según ha continuado, "estamos presentes en la totalidad de las instituciones, en los ayuntamientos, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento Europeo, en el Gobierno de España y vamos a estar presentes en el Gobierno de Navarra".