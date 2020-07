Chivite dice que se tomarán "las medidas oportunas" adecuándolas "a la situación de cada momento" por el Covid-19

PAMPLONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el Ejecutivo foral tomará "las medidas oportunas adecuándonos a la situación que en cada momento se vaya viviendo" en relación con la evolución de los rebrotes de Covid-19 en la Comunidad foral.

Chivite ha afirmado, en declaraciones a los medios, que "como dijimos desde el primer momento, vamos a ir tomando medidas en función del avance de los brotes o rebrotes y de las características de los mismos". "Si los brotes los tenemos muy bien definidos, y en este caso sobre todo tienen que ver con el ocio nocturno, tomaremos medidas en cuanto al ocio nocturno", ha explicado.

En ese sentido, ha afirmado que este mismo miércoles el Gobierno de Navarra aprobará un decreto ley con medidas. Entre esas medidas, se encuentran el adelanto del cierre de los locales de ocio nocturno a las dos de la madrugada. "No se descarta que según avance o no avance esta situación tengamos que tomar otras medidas oportunas al respecto", ha dicho.

Sobre la petición de hosteleros de que no se les sancione cuando sus clientes no usen mascarilla, Chivite ha señalado que "la obligatoriedad del uso de la mascarilla es una obligatoriedad individual". "Si la responsabilidad es individual, los hosteleros tendrán que hacer esa labor de vigilar pero no se les va a sancionar por ello, porque es una responsabilidad de uso obligatorio individual. Yo creo que se ha sancionado a personas, no a hosteleros. Otra cosa es que no se estén cumpliendo otro tipo de normativas que tienen que ver con medidas de distancia, etcétera. Entiendo que ellos también tiene que hacer esa labor de vigilancia", ha apuntado.