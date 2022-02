Chivite expresa su compromiso con un Gobierno "progresista y plural" pese a "ataques de la derecha"

PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que después de dos años y medio de legislatura, con "ataques duros en lo político y en lo personal por parte de la derecha", ha dado "claras muestras de mi apuesta política y de mi compromiso con el Gobierno progresista y plural, y ninguna presión me va a desviar del camino emprendido, que no es otro que trabajar por el bien de la ciudadanía".

Así lo ha manifestado Chivite en el pleno del Parlamento foral, en respuesta a una pregunta de EH Bildu, que le ha cuestionado sobre su posición después del acuerdo entre el Gobierno de España y UPN para la aprobación de la reforma laboral -que finalmente no se cumplió en todos sus términos al votar los diputados regionalistas en contra de la reforma laboral-.

María Chivite ha precisado que ella acude al Parlamento de Navarra para responder de su "responsabilidad como presidenta del Gobierno de Navarra, no lo hago como responsable o secretaria general de un partido político". "Este Gobierno no ha tenido ninguna participación ni interlocución en las negociaciones que competen a otro Gobierno y partidos que están representados en otra Cámara", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo ha añadido que "los acuerdos que lleva a cabo este Gobierno los hacemos públicos, pero los otros no me competen, aunque yo sea conocedora, como lo son desde el jueves pasado los socios del Gobierno". "No nos corresponde trasladarlos por una cuestión de respeto", ha dicho.

En todo caso, Chivite ha afirmado que "los hechos acreditan nuestro compromiso como Gobierno, porque esos son los hechos que acreditan a este Gobierno y tenemos muy claro cuál es el interés general de la ciudadanía". "Ha dado claras muestras, después de dos año y medio de ataque duros en lo político y personal por parte de la derecha, de mi apuesta política y compromiso con el Gobierno progresista y plural y ninguna presión me va a desviar del camino emprendido, que no es otro que trabajar por el bien de la ciudadanía. Ahí está el gran cumpliendo del acuerdo de Gobierno a pesar de la pandemia", ha indicado.

Además, Chivite ha considerado que "debemos poner el foco en lo que es bueno para la ciudadanía" y no tanto en quiénes apoyan o no determinadas medidas.

La portavoz de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha afirmado que la semana pasada "vimos una doble pirueta" que afectó al debate en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona "en función de intereses partidistas y decisiones tomadas en Madrid ajenas a política local". "Lo que era una mayoría variar en cuestión minutos en función de decisiones adoptadas fuera de ese contexto y sujetas a determinados intereses supuestamente de Estado", ha indicado.

Por ello, ha preguntado a Chivite "si va a buscar mayorías que van a estar a expensas de lo que se dicte desde Madrid o van a seguir la línea que han seguido hasta ahora". Ruiz ha señalado que la primera opción genera "consecuencias nefastas para la ciudadanía navarra". "UPN ha intentando conseguir en Madrid lo que no ha podido conseguir en Navarra. Quiere volver a gobernar y para ello es evidente el camino que ha pretendido emprender, volver a utilizar Madrid y los supuestos intereses de estado, y en vez de aprovechar otras mayorías que eran posibles desde la izquierda, el PSOE se ha dejado tentar por una jugada cortoplacista, ha priorizado el interés de Madrid por encima de la línea política de Navarra", ha indicado.

Frente a ello, la parlamentaria foral ha afirmado que "estamos viendo que es posible configurar mayorías alternativas a la derecha y el compromiso de EH Bildu por estar donde estamos y donde hemos estado a lo largo de toda la legislatura está intacto". "La cuestión es si el Gobierno de Navarra y el partido principal del Gobierno de Navarra, el Partido Socialista, está en esa línea", ha indicado.