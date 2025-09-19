Chivite felicita a profesionales de Servicios Sociales de Base por "sus 40 años de trabajo por la equidad y dignidad"

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado este viernes en la celebración del 40º aniversario de los Servicios Sociales de Base de Navarra, acto en el que ha felicitado a las profesionales que trabajan en ellos. "Gracias por estos 40 años de trabajo por la equidad, que es dar a cada persona en lo que corresponde", ha dicho ante cerca de 200 trabajadores presentes.

Estas unidades, según han indicado desde el Gobierno foral en una nota, atendieron el año pasado a 43.763 personas, un 55% más que hace 10 años. Los Servicios Sociales de Base "constituyen la unidad básica del Sistema Público de Servicios Sociales, son su puerta de acceso y el nivel más próximo a la ciudadanía".

Tienen como funciones principales "detectar, analizar y diagnosticar las situaciones de necesidad; atender y dar primera respuesta a las personas que presenten demandas; facilitar el acceso a las prestaciones y ejecutar programas; valorar y realizar un diagnóstico social o socioeducativo; ofrecer apoyo y acompañamiento social continuado; realizar actuaciones preventivas, de promoción y sensibilización social; gestionar prestaciones de emergencia social y de la cartera de servicios sociales; y promocional el voluntariado y la ayuda mutua".

La atención y configuración de los equipos profesionales se estructura en cuatro programas básicos: Acogida y Orientación Social, Autonomía y Dependencia, Incorporación Social e Infancia y Familia.

La titularidad de los Servicios Sociales de Base corresponde a las entidades locales, si bien son cofinanciados por el Gobierno de Navarra.

En 2024, el Ejecutivo foral destinó 22,6 millones de euros a la financiación de los Servicios Sociales de Base y de los cuatro programas básicos, "lo que supone un gasto por habitante de 33,3 euros".

"LA POLÍTICA DE PERSONAS Y PARA PERSONAS"

La presidenta Chivite ha centrado su intervención en el factor humano. Profesionales, "muy mayoritariamente mujeres, que atienden a personas en situación de vulnerabilidad: pobreza, dependencia, falta de un entorno social de apoyo". "El éxito de estas 4 décadas de Servicios Sociales de Base se debe al trabajo de sus profesionales De vosotras Priorizo el femenino porque, al igual que asumimos la responsabilidad mayoritaria de cuidados en el ámbito privado, también en el público habéis asumido mujeres esa tarea", ha apuntado.

Chivite ha incidido en la tarea de la atención social a las personas, que consiste en "reforzar la dignidad que la pobreza, la exclusión o la dependencia han intentado minar en las personas más vulnerables de la sociedad". "Asumís un incontestable compromiso social e, incluso, profesional", ha añadido.

Chivite también ha reivindicado "el valor de lo público, de la política, para mejorar la vida de las personas". "Ahora que la política está tan denostada, la creación de la red de los Servicios Sociales de Base se ha revelado, 40 años después, como un éxito del sector público y de la colaboración interadministrativa", ha manifestado.

En 2024, el Ejecutivo destinó 22,6 millones a los servicios sociales de base, "lo que ha supuesto un aumento de la dotación presupuestaria del 46% desde 2019".

En la década de los años 80, tras su fundación, daban cobertura a cerca de 2.000 personas en Navarra. En 2014, las personas atendidas fueron 47.579 y, en 2024, la cifra ascendió a 73.763 personas. Es decir, "en diez años ha aumentado en más de un 55% el número de personas atendidas, ofreciendo cobertura a un 10,87% de la población navarra".

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Mari Carmen Maeztu, ha participado en la apertura del evento y ha señalado que "lo que caracteriza a los Servicios Sociales de Base es también el punto de partida de la civilización humana". De ahí, ha explicado el lema la fiesta del 40º aniversario, 'Acompañando a las personas, avanzamos. Avanzamos como sociedad'.

La responsable del departamento también se ha referido al "dinamismo" de los servicios de atención, "en evolución constante en consonancia con los cambios en la estructura social y demográfica de Navarra".

"Se trata de un sistema vivo, en trasformación permanente, que está en proceso de análisis y reordenación desde 2019, fecha en la que se publicó el Documento Marco de atención primaria, y marcado también por la aprobación en 2020 del Decreto de Financiación, que ha mejorado significativamente la aportación del Gobierno de Navarra", ha dicho. Asimismo, Maeztu ha señalado que Navarra cuenta "con un profesional de servicios sociales por cada 494 habitantes , la ratio más positiva de todas las comunidades autónomas".

En el evento se ha hecho entrega de un obsequio a cada servicio, en reconocimiento por su labor y su trayectoria.

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES 2025-2028

El Gobierno de Navarra se encuentra actualmente "ultimando" la elaboración del tercer Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra, "una herramienta estratégica que contempla los objetivos y las acciones para el desarrollo del sistema de servicios sociales en la comunidad".

Este nuevo Plan, que se encuentra "en la última fase de redacción final y retorno", contempla "la culminación del proceso de cambio iniciado en la atención primaria de servicios sociales y que no busca otra cosa sino mejorar la atención y la calidad de los servicios, homogeneizando los procesos de trabajo, introduciendo sistemas de gestión comunes (Historia social única) e introduciendo modelos de atención que tengan en cuenta las necesidades y los deseos de las personas a las que atienden".

Este proceso se está llevando a cabo tras la evaluación del Plan 2019-2023, en la cual se identificaban "grandes avances en consolidación y mejora de la red de atención primaria y que, ante una atención creciente, se desarrollaron medidas de calado como la extensión de la red de atención primaria con los centros de servicios sociales en cada área, mejorando la ratio de profesionales y afianzando los equipos mínimos".

Además, se inició dentro del proceso de redefinición estratégica y la implantación de la gestión por procesos en los programas básicos de atención primaria.