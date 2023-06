Chivite llama a no "dar un paso atrás" en los derechos del colectivo LGTBI+

PAMPLONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra en funciones, María Chivite, ha llamado este miércoles a no "dar un paso atrás" en los derechos del colectivo LGTBI+, que son "justicia social, democracia y fruto de muchos años de esfuerzo para lograrlos".

Así se ha pronunciado durante el acto institucional con motivo de la conmemoración este miércoles, 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se ha celebrado en el Palacio de Navarra.

De esta manera, el Gobierno de Navarra muestra su adhesión a las reivindicaciones planteadas en esta jornada, también a través de la aprobación, en la habitual sesión de los miércoles del Ejecutivo Foral, de una declaración institucional, en la que ratifica su compromiso de "seguir trabajando por la inclusión de las personas LGTBI+", a la vez que anima a la ciudadanía en general a participar en los actos organizados en este día.

Chivite ha estado acompañada en el acto por la directora gerente del Instituto Navarro de Igualdad, Eva Istúriz, y por Isaac Arjona, en representación de Tracasa Diversa, una iniciativa de las empresas públicas Tracasa Global y Tracasa Instrumental para fomentar la visibilidad e integración de todas las personas, entre ellas, las pertenecientes al colectivo LGTBI+.

En el acto, la presidenta ha hecho referencia a la declaración institucional aprobada por el Gobierno, subrayando la necesidad de no "dar un paso atrás en derechos". Unos derechos que, según ha resaltado, no son sino "justicia social, democracia y fruto de muchos años de esfuerzo para lograrlos. La gran mayoría de la sociedad navarra apoya y comparte que avancemos". Para ello, es necesario el "trabajo conjunto" de instituciones y sociedad civil como una forma de "parar cualquier intento de retroceder y para seguir en un camino de derechos de ciudadanía que no debe tener retorno".

Chivite ha remarcado el compromiso del Gobierno con el colectivo LGTBI+: "Hoy decimos alto y claro que creemos en un modelo de sociedad basado en el respeto a la diversidad y la convivencia, defendemos las políticas públicas que estamos desarrollando y nos comprometemos con las que nos quedan por hacer, y que vamos a seguir implementando".

Todo ello con el objetivo de "garantizar el derecho de las personas LGTBI+ a sentirse seguras y vivir sin miedo dentro del espacio público". Un derecho que incluye también, como ha señalado la presidenta, el de "mostrarse abiertamente y expresar muestras de afecto en las calles, si así lo desean. A no sentir miedo por ser ellas y ellos mismos. La diversidad sexual y de género nos enriquece como sociedad".

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Por su parte, la directora gerente del Instituto Navarro de Igualdad, Eva Istúriz, ha presentado la campaña de sensibilización que ha puesto en marcha el INAI con motivo de la conmemoración de este día, y que, bajo el lema 'Disfruto con Orgullo / Harrotasunez Gozatzen', reivindica el derecho de las personas LGTBI+ a "expresarse libremente en todos los espacios".

Istúriz ha incidido también en la idea de que "la orientación sexual, la identidad sexual o de género y la expresión sexual, en pleno 2023 no pueden ser una barrera que limite o dificulte el proyecto vital de las personas o su participación en la sociedad. Debe de ser todo lo contrario, una cuestión que nos enriquece y hace avanzar como sociedad plural y diversa".

La directora gerente del INAI ha querido además poner el foco en la creación de la Red de Municipios Libres de LGTBIfobia, una iniciativa del INAI para "favorecer el trabajo conjunto" de Gobierno de Navarra y las entidades locales en esta materia, de tal manera que "construyamos juntos una Navarra más segura, más diversa, más acogedora para todas las personas, incluidas las personas LGTBI+".

TRACASA DIVERSA

En el acto ha participado también Isaac Arjona como representante de Tracasa Diversa, una iniciativa de las empresas públicas Tracasa Global y Tracasa Instrumental que nace con el objetivo de "favorecer la visibilización de aquellos colectivos sociales diferentes, entre ellos el LGTBI+".

En Tracasa Diversa personas de ambas plantillas "ponen, de manera voluntaria, un esfuerzo añadido a su trabajo habitual para tratar de hacer una sociedad mejor". La iniciativa desarrolla acciones como la formación para "la eliminación de sesgos y prejuicios", la revisión de procesos de atracción y retención del talento para hacerlos "más inclusivos", o la difusión de publicaciones de carácter interno. Ha suscrito, además, la Carta de la Diversidad, un documento impulsado por la Fundación Diversidad y la Comisión Europea al que se han adherido ya más de 1.550 organizaciones de todos los ámbitos para mostrar su compromiso con la diversidad y la inclusión.

De cara al futuro próximo, Tracasa Diversa prevé iniciar un programa de relaciones con los centros educativos, además de organizar, ya en mayo de 2024, una 'Semana de la Diversidad', que servirá para dar mayor relevancia a cuestiones vinculadas con la diversidad dentro de su entorno laboral a través de charlas y talleres.

Vinculada a esta propuesta que hace Tracasa Diversa, se encuentra otra iniciativa, Tracasa WomenTIC, a través de la cual un grupo de mujeres de Tracasa Instrumental y Tracasa Global quieren "incrementar la visibilidad de las mujeres en el sector tecnológico".