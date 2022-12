Chivite muestra "estupor" ante la decisión "inédita" del TC y critica que "la derecha quiere controlar" el Tribunal

Elma Saiz señala que 2023 va a ser un año "muy especial" en el que el PSN "va a volver a recuperar la Alcaldía de Pamplona"



PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha mostrado "asombro y estupor" ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modificaba el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al tribunal, y ha afirmado que "la derecha de este país quiere controlar el Tribunal Constitucional" porque "es el que se pronuncia sobre avances de derechos y libertades".

Así lo ha señalado este miércoles, en el Acto de Navidad del PSN de Pamplona, donde ha intervenido junto con la candidata del PSN a la Alcaldía de Pamplona, Elma Saiz, y la secretaria general de la agrupación, Maite Esporrín.

A su juicio, se trata de "una decisión inédita, una decisión histórica, de impedir votar, de impedir al Legislativo actuar en plenitud de sus competencias constitucionales". "Creo que es importante que consigamos renovar el Tribunal Constitucional, que busquemos una solución para renovar ese Tribunal Constitucional, porque no renovarlo supone horadar la legitimidad del mismo", ha señalado.

Durante su intervención, también ha considerado que "estamos en una situación de bloqueo que el Partido Socialista está decidido a solucionar, porque el PP ha querido bloquear la renovación del TC", y lo ha hecho, a su juicio, "porque en realidad tiene recurridas todas esas leyes y avances en derechos" como la reforma laboral, o la ley de Igualdad, entre otras. "Como Partido Socialista que ha peleado por un sistema democrático, por los pilares de la democracia y la Constitución, no podemos permitir esa situación", ha reivindicado.

En este sentido, ha criticado que "la derecha de este país quiere controlar el Tribunal Constitucional, precisamente porque es el que se pronuncia sobre esos avances de derechos y libertades que hemos logrado por ese compromiso del Gobierno de España".

En otro orden de cosas, Chivite ha brindado "con esperanza, con ilusión, para tener un mejor 2023, con mejor salud, más prosperidad, con paz en este contexto de guerra en Ucrania, y como 2023 es un año electoral, también con mejores resultado electorales para el Partido Socialista".

"Nos vamos a presentar con los mejores proyectos para Pamplona y para Navarra, con las mejores personas y desde luego con el aval de los hechos, de toda una trayectoria del Partido Socialista al frente del Gobierno de Navarra y de España, en el que le avalan los hechos. A pesar de las crisis que hemos vivido, y podemos compararlas con anteriores crisis, el Partido Socialista ha tenido muy claro que tenía que proteger a las personas, ante todo y sobre todo. Hemos protegido a las personas pero también hemos velado por avanzar en derechos, esos derechos que ahora el PP dice que si llega al Gobierno va a derogar", ha manifestado.

De esta forma, ha asegurado que su compromiso para 2023 es "seguir trabajando con fuerza, ilusión", ya que "los socialistas, allí donde estemos, vamos a aportar en derechos, en convivencia, en igualdad". "Esperamos que en 2023 podamos continuar con nuestro proyecto al frente del Gobierno y que lo hagamos también al frente del Ayuntamiento de Pamplona y de tantos municipios que aspiramos a liderar", ha apuntado, tras añadir que "nos espera un 2023 apasionante y muy intenso".

Por su parte, Elma Saiz ha considerado que 2023 va a ser un año "muy especial" en el que "el Partido Socialista, después de 36 años, va a volver a recuperar la Alcaldía de Pamplona". "Esa es mi ilusión, esa es mi finalidad, ser alcaldesa de esta ciudad", ha afirmado, tras apostar por "construir, lejos de la confrontación, lejos de hacer y deshacer". Según ha manifestado, "Pamplona merece recuperar vida, luz, volver a brillar y sentirnos orgullosos, no solamente los ciudadanos, sino también la gente de fuera, que seamos una referencia y un modelo para los de fuera".

Maite Esporrín ha mencionado el debate de los Presupuestos de Pamplona, que el PSN ha rechazado por no haber obtenido "ninguna confianza de cumplimiento de nuestras peticiones". "Por eso no nos ha quedado otro remedio, no aportaban nada a la ciudad", ha subrayado. También ha señalado que en estas fechas navideñas "nos tenemos que acordar de las personas de los que peor lo están pasando". "Para nuestro partido son una prioridad", ha asegurado Esporrín, que ha añadido que el año que viene, "entre todos vamos a luchar" para llevar a las candidatas socialistas "a lo más alto tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Navarra".