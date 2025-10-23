Chivite muestra "total compromiso" con el derecho al aborto "ante la resistencia conservadora"

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado este jueves su "total compromiso y total convicción" con la defensa del derecho al aborto y ha afirmado que, "ante la resistencia conservadora, responderemos con la ley y con la bandera de la igualdad".

En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento foral, Chivite ha asegurado que "en Navarra la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho garantizado para todas las mujeres y esto no es un discurso, esto son hechos". "Casi tres de cada cuatro interrupciones voluntarias del embarazo que se realizaron en Navarra en 2024 fueron en el ámbito de lo público", ha señalado.

Además, ha indicado que "cualquier mujer que se encuentre en esta situación, que necesite de información sobre el proceso, sobre su situación, puede acudir a los centros de atención sexual y reproductiva que hay a lo largo de toda Navarra". "Por lo tanto, Navarra cumple con la ley, pero no hacemos un mero cumplimiento, lo hacemos por convicción, lo hacemos porque defendemos los derechos de las mujeres como un compromiso con la libertad, con la dignidad", ha afirmado.

La presidenta ha señalado que "ha sido la derecha la que ha vuelto a sacar el debate de nuevo a la calle" y ha asegurado que "la derecha y los derechos ciudadanos no terminan de llevarse bien, sobre todo porque siempre votan en contra, aunque luego, de una manera bastante hipócrita, hacen uso de los mismos, y el aborto es uno de esos derechos que vuelven de nuevo a cuestionar". "¿Quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI íbamos a tener que volver a hablar de esto? Pero si tenemos que volver a hablar, lo haremos. Y si tenemos que volver a defender los derechos de las mujeres, lo haremos desde la convicción", ha asegurado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha señalado que "la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida no puede depender ni del territorio en donde vivan ni del color político del gobierno de turno" y ha afirmado que "mientras estamos avanzando, la derecha y la ultraderecha" intentan utilizar a las mujeres como su "campo de batalla ideológica".