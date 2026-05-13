Chivite: "No hay corrupción en mi Gobierno, soy una presidenta honesta"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 13 de mayo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este miércoles en el cierre de su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas que no ha habido corrupción en su Gobierno y que ella es una presidenta "honesta".

"Más allá de los relatos que hemos venido escuchando de manera reiterada en esta comisión, lo cierto es que mantengo lo que he dicho siempre, porque es la única verdad: no hay corrupción en mi Gobierno, soy una presidenta honesta a la que no van a encontrar más voluntad que trabajar por Navarra, con Navarra en la cabeza y los navarros y navarras en el corazón", ha asegurado en una intervención con la que ha puesto final a su comparecencia en la comisión de investigación. Ha sido la última sesión de la fase de comparecencias de la comisión, que comenzará ahora la elaboración de las conclusiones.

María Chivite ha asegurado que "jamás permitiría ningún atisbo de ilegalidad ni de corrupción por nadie que estuviera bajo mi responsabilidad y creo que como secretaria general -del PSN- he tomado decisiones al respecto importantes". "Tengo muy claro, y más en este contexto de desinformación, bulos, mentiras, que erosionan nuestras instituciones, que es nuestra obligación ante la ciudadanía ser cada vez más rigurosos, más transparentes y hacer ejercicios de rendición de cuentas", ha señalado.

Además, la presidenta ha considerado que "no ha habido en la historia de Navarra un gobierno que sea más transparente que este". "Hasta que yo no he sido presidenta de este Gobierno no eran públicas las reuniones ni con empresas, ni con nadie, porque mucho podríamos hablar de dónde se mantenían reuniones con anteriores Gobiernos, o quién formaba parte de las mesas de contratación con anteriores Gobiernos, o los cargos de comidas, de cuentas, de restaurantes de otros Gobiernos, o cómo consejeros, porque mayoritariarmente eran hombres, tenían un doble sueldo porque formaban parte de las empresas públicas", ha indicado.

Por otro lado, María Chivite ha afirmado que "también hay una realidad social en esta Comunidad, con más empleo que nunca, con inversiones millonarias en el ámbito industrial, con un Canal de Navarra y un tren de altas prestaciones que avanzan, porque hay una apuesta real por parte de dos gobiernos". "Creo que esa es la realidad; también que hay que mejorar servicios y ser administrativamente más ágiles, pero creo que Navarra está en un situación buena", ha indicado.

Así, Chivite ha señalado que "no me van a hacer caer en el desánimo ni en el marco del desastre, ni en el de la corrupción que algunos quieren colocar, porque ese marco es falso". "Navarra es una comunidad magnifica, pero el tiempo dará y quitará razones, no tan rápido como a mí me gustaría, pero cuando la ciudadanía de Navarra sepa el daño a su imagen que ha hecho la derecha de esta Comunidad, creo que también se lo harán pagar", ha afirmado.

María Chivite ha afirmado que "eso de que la presidenta da a un amigo suyo 76 millones de euros es mentir", en referencia a las acusaciones de los grupos de la derecha sobre la adjudicación de las obras de duplicación del túnel de Belate.

La presidenta ha considerado que desde la derecha, "independientemente de lo que dijera esta comisión de investigación, ya tenían sus hipótesis y sus conclusiones, y ya han juzgado, además, manchando la imagen de muchas personas, de muchas empresas, y como el tiempo dará y quitará razones, también pediremos responsabilidades".

En la parte final de la comparecencia de Chivite en la Cámara, el portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha considerado que la derecha ha hecho "un esfuerzo denodado por sacar de quicio a la presidenta y eso evidencia que, cuando el esfuerzo principal es ver si se consigue algún titular o alguna noticia por alguna confrontación por conseguir sacarla de quicio, no tenían mucho más que utilizar".

María Chivite ha señalado que "efectivamente, la paciencia no es una de mis virtudes". "Estamos aquí para decir la verdad, ¿no? Pues, efectivamente, también en esto, no tengo ningún problema. Y sé que hoy se jugaba a sacarme de quicio. No es difícil tampoco", ha reconocido.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "cuando se hace un determinado relato como que la presidenta adjudica a dedo a sus amigos, como si no hubiera procedimientos administrativos, controles y todas estas cosas que se están diciendo, estás erosionando la credibilidad de las instituciones, y me parece una posición absolutamente irresponsable". "Yo creo que jamás la oposición ha jugado a erosionar tanto y tan duro las instituciones como lo hemos visto estos últimos meses", ha considerado.

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "tenemos que devolver la confianza a las instituciones" y ha reconocido que "con los informes de la UCO la ciudadanía se quedó perpleja, sorprendida, enfadada, por supuesto que sí, y es nuestra responsabilidad también aportar luz, aportar certidumbre, transparencia, confianza en las instituciones".

En este contexto ha enmarcado su petición de informes a la Cámara de Comptos, a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y auditorías externas, para que "dijeran lo que tienen que decir, que nos han puesto colorados, que hay muchas cosas que dices, 'oye, majos, que esto lo teníais que haber hecho de otra manera, lo teníais que haber hecho mejor".

De hecho, ha señalado que, a raíz de la adjudicación de Belate, "se han modificado los procedimientos, por lo tanto, eran mejorables". "Había cuestiones que no estaban reguladas. Existían vacíos de trámites administrativos", ha afirmado.

En esa línea, el portavoz de Contigo-Zurekin ha asegurado que "una de las conclusiones que sí queríamos traer es que, evidentemente, hay procedimientos administrativos que son mejorables". "Tenemos que reconocer que sacan los colores algunas de las cuestiones que han puesto en manifiesto los informes. Yo creo que eso tiene que formar parte de las conclusiones de la comisión y, desde luego, también ser capaces de establecer recomendaciones de mejora para que esto no vuelva a pasar", ha asegurado.

El portavoz de Contigo-Zurekin le ha preguntado si ha conocido en su trayectoria algún indicio de injerencia o posible corrupción y María Chivite ha respondido que no. "Sería tan complicado que esto fuera así... Si esta supuesta trama hubiera tenido seis adjudicaciones, tendría que haber habido corrupción en cada una de las seis mesas siendo las personas diferentes en cada una de las mesas", ha señalado.