Chivite no se pronuncia sobre financiación a Cataluña pero dice que no permitirá que perjudique a Navarra

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que "no existe ninguna propuesta de financiación singular para Cataluña que podamos valorar en cómo puede afectar a Navarra" y ha asegurado que no permitirá que "ninguna propuesta perjudique a los navarros y a las navarras".

Chivite ha respondido a una pregunta oral de Vox sobre el coste para los navarros de una posible financiación singular de Cataluña y ha indicado que es "imposible valorar en estos momentos cómo va a afectar a los navarros y navarras, ya que no existe una propuesta más allá de una declaraciones de intenciones".

La presidenta ha mostrado su "preocupación" por la postura de Vox en este tema por "antiforalista" ya que "acusa poco menos de que nuestro régimen atenta contra la Constitución cuando efectivamente nuestro régimen foral está recogido dentro de la Constitución". Y ha trasladado a la parlamentaria de Vox que "exhibe un desconocimiento absoluto de cuál es nuestro régimen fiscal que es, desde luego, responsable y solidario con el conjunto de este país".

María Chivite ha indicado que no va a entrar "en el juego de las especulaciones" y ha afirmado que es "absolutamente respetuosa" con "el diálogo que tiene el Gobierno de España con el resto de comunidades". "Lo mismo que pido respeto para el diálogo que Navarra tiene de manera bilateral entre Gobiernos en cuanto a nuestra materia de financiación, me gustaría también que Vox, su formación política, respetara nuestro régimen foral, porque eso es lo que me preocupa realmente", ha señalado.

Por su parte, Maite Nosti, de Vox, ha señalado que "ERC pide una figura similar a la del Concierto vasco por la que Cataluña recaudaría y gestionaría todos los impuestos generados en su territorio". "Es comprensible que Navarra y la Comunidad Autónoma vasca defiendan sus derechos históricos y privilegios fiscales, pero debemos preguntarnos hasta qué punto estas singularidades son justas y beneficiosas", ha dicho, para comentar que "ampliar estas singularidades a otras regiones como Cataluña no sólo ampliaría la brecha de desigualdad económica entre Comunidades, sino que también fomentaría un sentimiento de insolidaridad".

A su juicio, "los políticos que defienden estas diferencias fiscales a menudo las presentan como avances hacia el progreso social y económico, cuando en realidad sólo sirven para perpetuar un sistema que beneficia principalmente a los políticos que están en el Gobierno". "No es justo que un ciudadano español reciba diferentes servicios públicos o tenga diferentes cargas fiscales dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que resida", ha señalado.