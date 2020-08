Chivite: "No vale que nosotros hagamos restricciones en los bares y luego cada uno se relaje" con la familia y amigos

Entiende la destitución de Álvarez de Toledo "en clave de moderación" porque "era una de las expresiones más radicales del PP"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado, tras la aprobación este lunes de un decreto foral con medidas relacionadas con el ocio nocturno para evitar contagios del Covid-19, que "no vale que nosotros desde el Gobierno hagamos restricciones en los bares y luego nos relajemos" en el ámbito familiar y de amigos.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE recogida por Europa Press, Chivite ha señalado que se han adoptado restricciones en torno al ocio nocturno "porque es evidente que gran parte de los contagios vienen provenientes de esas reuniones en el ámbito del ocio nocturno".

No obstante, la presidenta ha dicho que "la clave está en la responsabilidad individual, en el cumplimiento de las medidas de mascarillas, distancia e higiene, que la mayoría está cumpliendo pero hay ámbitos donde hay relajamiento de estas medidas como el ámbito familiar o social".

A su juicio, "tenemos que conseguir bajar la curva de crecimiento de los contagios y tenemos que conseguirlo ya antes de que empecemos en el otoño con otras enfermedades como la gripe; con restricciones pero también con la responsabilidad individual". "Necesitamos darle la vuelta a la curva para afrontar con más fortaleza el otoño", ha expuesto.

La presidenta ha indicado que tienen el "miedo" a cómo podrán afectar a los casos las 'no-fiestas' que se tenían que haber celebrado en torno a estas fechas, "por eso hemos vuelto a darle una vuelta de tuerca a las restricciones". "Pero no vale que nosotros hagamos restricciones en los bares y luego cada uno en su vivienda particular acumule a un grupo de personas elevado y nos relajemos", ha dicho.

Sobre el curso escolar, Chivite ha señalado que tienen la voluntad de que comience las clases la totalidad del alumnado. "Es un objetivo irrenunciable que la vuelta a las aulas sea de manera presencial; en Navarra hemos planificado cuatro escenarios diferentes en función de la evolución de la pandemia y se ha creado una comisión interdepartamental para ir adaptando los protocolos y la vuelta al cole sea consensuada con el ámbito educativo", ha dicho.

Según ha continuado, "hay que ser conscientes de que tenemos que seguir viviendo, de que los niños necesitan esa vuelta al cole y lo tendremos que hacer de la manera más segura posible siendo conscientes de que el riesgo cero no existe".

La jefa del Ejecutivo ha indicado, sobre los casos en Aragón y País Vasco, que comparte las decisiones que están adoptando ambas Comunidades y el "esfuerzo" que están haciendo para controlar la situación. Ha comentado que desconoce, como ha hecho el País Vasco, si "tenemos en nuestra norma esa definición de emergencia sanitaria, pero vamos tomando medidas día a día y decisiones muy orientadas a los rebrotes".

Ha señalado que echa en falta que "podamos tomar decisiones con mayor garantía jurídica, estamos viendo cómo en otras Comunidades han tomado decisiones restrictivas y los tribunales las han tumbado; también sobre el decreto que nosotros aprobamos ayer hay colectivos que han anunciado que lo van a recurrir y esperamos que ese recurso no prospere".

Preguntada por la coordinación desde el Ministerio de Sanidad, María Chivite ha señalado que "es mejor que haya esa coordinación" y "sería bueno que en la vuelta al cole tengamos unos criterios comunes". "Eso aporta seguridad y certidumbre", ha manifestado, para incidir en tener un "marco común".

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Por otro lado, en relación con la futura negociación de los Presupuestos Generales del Estado, la presidenta de la Comunidad foral ha puesto en valor que en Navarra "hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, no sólo por la voluntad del Gobierno sino porque hemos encontrado en los grupos las ganas de llegar a acuerdos y de aportar y espero que eso se traslade al ámbito nacional". "Quizás la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo -como portavoz del PP en el Congreso- pueda orientar esas cuestiones", ha expuesto.

Según ha dicho, "entiendo la destitución de la portavoz en clave de moderación; Cayetana era una de las expresiones más radicales que tenía el PP y ahora se trata no de ser radicales ni estar en contra de todo, sino de aportar, arrimar el hombre para salir entre todos de esta situación". "La ciudadanía es lo que está esperando de nosotros, que arrimemos el hombro y entre todos podamos salir más allá de los dimes y diretes de los partidos políticos", ha expuesto.

REY EMÉRITO

En otro orden de cosas, Chivite ha señalado, al ser preguntada si Abu Dabi es un destino adecuado para el Rey Juan Carlos, que "no estamos centrando bien el debate, el dónde esté no sé si es lo más importante". "El debate es el comportamiento que ha tenido, si aporta valor a la institución o no", ha dicho.

Según ha afirmado, "como presidenta del Gobierno soy muy respetuosa con la Corona como institución". "Los que estamos al frente de la instituciones debemos aportarle valor ejerciendo la responsabilidad con ética, transparencia... No creo que esto haya sido el comportamiento del Rey emérito. Él mismo es el que debilita a la Corona como institución", ha añadido.