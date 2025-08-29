Chivite ofrece colaboración a la comisión de investigación y dice que el Gobierno seguirá con el acuerdo programático

Evita entrar en las "cuitas internas" de Contigo-Zurekin después de que Podemos haya pedido la salida del Gobierno foral

PAMPLONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha ofrecido la "máxima colaboración" del Ejecutivo foral a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, un asunto que previsiblemente marcará "estos primeros meses" del curso, si bien ha señalado que el Gobierno también va a estar centrado en desarrollar el acuerdo programático.

Así, Chivite ha indicado que "empezamos el curso político y el Parlamento va a estar marcado, por lo menos estos primeros meses, por esa comisión de investigación y desde luego como Gobierno, y así se lo he transmitido al conjunto del Gobierno, máxima colaboración en todas las peticiones de información que ya nos han hecho y que están recibiendo o van a recibir los grupos parlamentarios en lo que tiene que ver con esclarecer cualquier duda, como así mismo lo está haciendo el Gobierno de Navarra con esas auditorías que estamos llevando a cabo".

La jefa del Ejecutivo ha añadido que, "paralelamente a esta comisión de investigación, el Gobierno no va a parar". "Tenemos un acuerdo programático, nos queda algo menos de la mitad de la legislatura y vamos a seguir implementando ese acuerdo programático y mejorando la vida de los navarros y las navarras", ha asegurado.

En el ámbito nacional, ha afirmado que ve al presidente Pedro Sánchez "decidido en continuar". "Se ha comprometido a presentar los próximos Presupuestos y lo que deseo es que haya Presupuestos para el Gobierno de España, para que pueda seguir implementando esas políticas progresistas", ha indicado.

Finalmente, Chivite ha evitado entrar en "cuitas internas" de Contigo-Zurekin, después de que Podemos Navarra haya defendido la salida de esta coalición del Gobierno foral. "Me remito a las declaraciones que Contigo-Zurekin también hizo en su momento en las que se reafirmaba en mantenerse en el Gobierno y en mantener ese acuerdo programático y esos retos que tenemos hasta el final de la legislatura. Lo que tiene que ver con las cuestiones internas de la coalición me parece que no me corresponde entrar", ha indicado.