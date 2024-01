Chivite promociona la "forma de vida" de Navarra e invita a los turistas a sentirse navarros por unos días

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado en el acto institucional del Día de Navarra en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), donde ha promocionado la "forma de vida" de los ciudadanos de la región y ha invitado a los visitantes que acudan a la Comunidad a sentirse navarros por unos días.

Así lo ha expuesto María Chivite en su intervención en este acto institucional del Día de Navarra en Fitur, que se celebra esta semana en Ifema Madrid, donde ha puesto en valor la comunidad en la que viven todos los días las navarras y los navarros.

"No es nada fácil destacar porque todos traen lo mejor de sí mismos, pasajes, captar la atención del turista cada vez es más complicado, pero después de ver el vídeo me he dado cuenta de que estamos invitando a nuestros vistantes a que se sientan navarros durante unos días, a vivir la Navarra que vivimos todos los días las navarras y los navarros, lo maravilloso es que estamos promocionando nuestra forma de vida", ha proclamado.

En este contexto, Chivite ha puesto el símil de cuando un amigo te invita a pasar un fin de semana en su casa, añadiendo que en Navarra encontrarán "un bosque de cuento o un desierto de película, un concierto o bailar en la calle", reivindicando también la gastronomía de autor.

Al hilo, ha destacado que la pandemia parece que ha cambiado en reducir el afán por poseer y centrarse más en disfrutar. Desde aquí ha defendido el récord de visitantes durante el año pasado y ha apostado por seguir potenciando la "marca Navarra".

En concreto, ha reafirmado la apuesta del Ejecutivo foral por potenciar un turismo de calidad que conozca la "Navarra real" a través de la promoción de la propia forma de vida de los navarros y navarras.

Chivite ha estado acompañada por la vicepresidenta primera del Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; la secretaria General de Coordinación Territorial del Gobierno de España, Myriam Álvarez; la vicepresidenta segunda, Ana Ollo, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jose Mari Aierdi, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Rebeca Esnaola; miembros del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento foral; y alcaldes y alcaldesas de las cabezas de Merindad.

Bajo el lema 'Otro turismo', Navarra ha apostado en esta edición de Fitur por potenciar un turismo "más sostenible, respetuoso con el entorno y saludable a través del cicloturismo, el turismo de congreso, el deportivo o el cultural". En este sentido, Chivite ha mencionado que la Comunidad foral ofrece "el privilegio de pasear por un bosque de cuento, o por un desierto de película, de disfrutar de un concierto de un artista consagrado o de bailar en la calle con una charanga".

MARCA NAVARRA

Chivite ha remarcado el proyecto Marca Navarra que el Gobierno foral está desarrollando para "consolidar la imagen interna y externa de la Comunidad foral, ligada a las condiciones de vida del territorio". "Somos una comunidad rica en diversidad con la más alta calidad de vida y con una proyección de futuro envidiable", ha afirmado.

En la misma línea, la consejera Esnaola ha coincidido en que "el sector turístico desempeña un papel central en nuestra sociedad y es un motor clave en el progreso socioeconómico; una pieza fundamental para la cohesión social y territorial, la proyección exterior y para construir Marca Navarra". Además, ha reafirmado la apuesta de la Comunidad foral por la diversidad y por un ofrecer "otro turismo, sostenible, respetuoso con nuestra esencia y con la vida de los navarros y navarras que acogen a las personas que nos visitan".

Por otro lado, ambas han destacado la "creciente importancia" que está adquiriendo el sector turístico en la Comunidad foral, que en el año 2023 marcó "cifras récord" en Navarra, representando el 5,4% del PIB y generando el 7,1% del total del empleo, cerca de 20.000 puestos de trabajo.

VISITAS OFICIALES

Con anterioridad al acto de celebración del Día de Navarra, Chivite ha acompañado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su visita al estand de Turespaña en FITUR, donde han podido recorrer el espacio gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo.

El acto institucional ha contado con la intervención de la presidenta Chivite y de la consejera Esnaola. Además, se ha proyectado el vídeo 'Navarra, otro turismo 2024', en el que se ha planteado la "apuesta firme" por el turismo convivencial, la ecología y la inclusividad, mostrando las distintas experiencias turísticas que oferta la Comunidad foral.

Para concluir, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha estado también presente en el Día de Navarra, con su visita el stand tras el acto institucional.