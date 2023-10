Chivite rechaza que en la ponencia sobre el Amejoramiento se introduzcan "cambios en el marco institucional"

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se ha mostrado abierta a estudiar "qué modificaciones se podrían establecer" dentro de la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, puesto que es una ley que "ya tiene sus años y la sociedad navarra ha cambiado mucho a lo largo de los años", pero ha rechazado que se introduzcan modificaciones en el "marco institucional" de Navarra.

Chivite ha explicado, durante su intervención en el Foro Ser Navarra, que la ponencia parlamentaria para estudiar la actualización del autogobierno, cuya creación de vota este martes, estaba recogida en el acuerdo del Gobierno de Navarra. "Nuestra Lorafna ya tiene sus años, la sociedad navarra ha cambiado mucho a lo largo de estos años y estamos abiertos a estudiar qué modificaciones se podrían establecer dentro de la Lorafna", ha asegurado, para señalar que "cada formación política establecerá sus prioridades".

No obstante, ha afirmado, también desde su cargo de secretaria general del PSN, que "tenemos claro que por parte del PSN no vamos a plantear y no vamos a compartir ninguna modificación que tenga que ver con el marco institucional de Navarra". "Este marco nos ha dado a lo largo de estos años unas cotas de calidad de vida y desarrollo relevantes, nos ha permitido ampliar nuestro autogobierno, siempre en el marco institucional de Navarra como Comunidad diferenciada pero dentro de un marco común que es España", ha señalado.