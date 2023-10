Chivite valora el acuerdo entre PSOE y Sumar, "muy alineado con las prioridades" del Gobierno de Navarra

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha realizado este martes una valoración "positiva" del acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar y ha señalado que "parece que avanzamos en la formalización de un Gobierno progresista".

Chivite ha señalado que se trata de "un acuerdo basado en el avance, el progreso, la igualdad y los derechos ciudadanos" y ha asegurado que está "muy alineado también con las prioridades o el marco de desarrollo del actual Gobierno de Navarra". "La legislatura pasada para Navarra fue muy fructífera en relación con el Gobierno de España", ha destacado durante su intervención en el Foro Ser Navarra.

La jefa del Ejecutivo foral se ha referido por ejemplo a la reducción de la jornada laboral pactada entre PSOE y Sumar, señalando que los sindicatos ya lo trasladaron en Navarra en el Consejo del Diálogo Social.

Además, en lo relativo a temas específicos para Navarra que implican al Gobierno de España, ha abogado por "seguir avanzando en inversiones en nuestra Comunidad, como el tren de altas prestaciones y el Canal de Navarra". "Además, tenemos pendiente lo que tiene que ver con los túneles de Belate, la transferencia de I+D y de las becas. Ya fue una legislatura fructífera la anterior y espero que la próxima siga así", ha afirmado.

En todo caso, María Chivite ha reconocido que todavía no se puede dar por hecho que no habrá repetición electoral, "porque solo con Sumar no salen los números".

Así, preguntada sobre una posible ley de amnistía, ha respondido que no puede "valorar lo que no existe". "No puedo hacer una valoración de una ley de amnistía porque no hay una propuesta y no hay un contenido sobre el que hablar", ha explicado.

No obstante, ha añadido que "si queremos que España sea un país que avance en convivencia, tenemos que articular mecanismos en el marco de la Constitución". Así, ha planteado que las Comunidades Autónomas deben poder "desarrollar su especificidad", de manera que "nadie se plantee querer dejar este proyecto común de país".

María Chivite ha afirmado que "la política debe ser un cauce de encuentro y respeto a esa pluralidad que nos caracteriza como país". "La polarización no ayuda a la reflexión", ha dicho. Así, ha apostado por "hacer debates pragmáticos y útiles, y que la ciudadanía, más allá de su identidad, quiera pertenecer a un proyecto de país en el que cabemos todo". "Es importante que la ciudadanía española se sienta parte de un proyecto que nos es común", ha indicado.

Respecto a su ausencia en el debate impulsado por el PP en el Senado sobre la amnistía, ha explicado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no le llamó aunque sí recibió la petición para la comparecencia en el Senado el jueves pasado. En todo caso, ha señalado que "todos los jueves estoy en el Parlamento de Navarra, la legislatura pasada solo falté en dos ocasiones en el pleno".

Además, ha añadido que tampoco le va a "hacer el caldo gordo al PP en un tema claro como es la amnistía, con la que están haciendo una instrumentalización del Senado para sus intereses políticos".