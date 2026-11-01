Chivite visita el Centro Navarro de Buenos Aires

De izda. A dcha., el embajador de España en Argentina, la presidenta Chivite y el presidente del centro navarro en Buenos Aires. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha visitado el Centro Navarros de Buenos Aires durante su viaje institucional al país argentino. Lo ha hecho junto al embajador de España en la República Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde y el presidente del Centro Navarro en Buenos Aires, Daniel Remondegui. Una visita que tiene como objetivo "reforzar los vínculos entre Navarra y su diáspora".

Durante el acto, la presidenta ha agradecido a los descendientes de los navarros que emigraron en su día a Argentina su tarea de mantener todo el patrimonio cultural que forma parte de la identidad de navarra a miles de kilómetros de la Comunidad foral. Una labor que desempeñan "con un gran orgullo de sus raíces", según ha recalcado María Chivite, quien ha señalado que se trata de "un importante valor inmaterial que es necesario mantener".

Por su parte, el presidente del centro navarro, Daniel Remondegui, ha considerado un honor la visita de la presidenta y, tras reiterar el "amor a la tierra" de sus antepasados, ha recordado la responsabilidad que tienen los actuales responsables del centro de "mantener y conservar el legado que han recibido para las próximas generaciones".

El Centro Navarro de Buenos Aires, fundado en 1895, celebró en noviembre de 2025 su 130º aniversario. Es el más antiguo de las comunidades navarras en el exterior.

Los centros mantienen actividades culturales y sociales y contribuyen a "transmitir la identidad navarra a las nuevas generaciones". El Gobierno de Navarra organiza anualmente las Escuelas de Verano, que permiten a jóvenes de Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bolívar conocer la cultura, la historia, el patrimonio y la realidad actual de Navarra.

El Ejecutivo foral enmarca el apoyo a estos centros en el I Plan de Acción Exterior y en la estrategia de ciudadanía navarra en el exterior. Además de apoyar actividades y mantenimiento, busca "fortalecer la relación con la diáspora y aprovechar su contribución como embajadora de Navarra en Argentina".

XII ENCUENTRO DE CENTROS NAVARROS EN BOLÍVAR 2026

Precisamente, Bolívar acogerá en noviembre el XII Encuentro de Centros Navarros en Argentina, una cita de convivencia y relación institucional que reunirá a las delegaciones de los centros navarros del país y a representantes del Gobierno de Navarra.

"La celebración constituye una oportunidad para reforzar los vínculos entre Navarra y su diáspora, reconocer el trabajo de los centros en la transmisión de la identidad cultural y favorecer el encuentro entre distintas generaciones de navarras y navarros y sus descendientes", destacan desde el Gobierno foral.

En este sentido, ha destacado que Argentina es el país con mayor número de personas navarras residentes en el extranjero. Según los datos de Nastat de 2025, basados en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y recogidos por el Gobierno de Navarra, 9.614 personas estaban inscritas en Argentina: aproximadamente el 24% del conjunto de la diáspora navarra. Esta cifra corresponde a personas inscritas en el registro, no al total de descendientes de origen navarro.

Una realidad que se refleja en el número de centro navarros que se identifican en el país, en concreto cuatro, situados en Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Bolívar. Los cuatro centros forman parte del Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior, creado para reforzar la participación y la interlocución de las comunidades navarras fuera de la Comunidad foral.