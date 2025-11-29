Un ciclo de charlas acercará a los municipios el modelo de vivienda colaborativa en cesión de uso

Archivo - Fioto de archivo de un bloque de viviendas. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Consejería de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, y en colaboración con Nasuvinsa, ha puesto en marcha un ciclo de charlas informativas por distintos municipios de la Comunidad foral con el fin de acercar a la ciudadanía el modelo de vivienda colaborativa en cesión de uso. Esta iniciativa busca dar a conocer una modalidad residencial "innovadora que combina estabilidad, asequibilidad y vida comunitaria", y que se impulsa dentro del marco de planificación de EtxeON Navarra, la nueva estructura pública para "ampliar y modernizar la vivienda".

Las charlas explicarán cómo este modelo se sitúa entre la propiedad y el alquiler y se basa en un derecho de uso inscribible en el Registro de la Propiedad, apoyado en suelos municipales o de la Sociedad Pública Nasuvinsa cedidos mediante derecho de superficie por un mínimo de 75 años ampliables. La cooperativa que impulsa cada proyecto gestiona colectivamente la promoción y la vida comunitaria, "garantizando una forma de acceso a la vivienda que permite estabilidad a largo plazo y precios asequibles".

Este modelo, además, incorpora "una participación activa de las personas socias no solo en la vida comunitaria, sino también en el diseño de los espacios privados y comunes, reforzando la creación de entornos cohesionados, saludables y sostenibles".

A través de un comunicado, la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha subrayado que "Navarra está apostando por nuevas formas de acceso a la vivienda que respondan a las necesidades reales de nuestra sociedad. La vivienda colaborativa en cesión de uso es un modelo que pone en el centro la estabilidad, la comunidad y la asequibilidad, y estas charlas nos permitirán explicar a la ciudadanía que existen alternativas sólidas y seguras más allá de la compra o el alquiler tradicional".

Alfaro ha destacado además que este modelo "cobra especial relevancia dentro de EtxeON Navarra, donde las cooperativas en cesión de uso representan un pilar para ampliar el parque público y social con fórmulas innovadoras".

Las sesiones también detallarán el sistema de financiación del modelo cooperativo, basado en aportaciones iniciales "accesibles", subvenciones públicas, hipoteca colectiva sin necesidad de avales personales y cuotas mensuales ajustadas. Asimismo, se explicará el acompañamiento profesional que Nasuvinsa presta a las cooperativas, "garantizando viabilidad técnica, jurídica y económica, así como la estabilidad del proyecto en todas sus fases".

El director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, ha señalado que "la vivienda colaborativa no solo amplía las posibilidades de acceso a una vivienda digna, sino que impulsa proyectos sólidos, eficientes y profundamente sociales. Nasuvinsa acompaña y garantiza estos procesos, facilitando que las cooperativas puedan acceder a financiación en condiciones ventajosas y asegurando que cada promoción cumpla los estándares de calidad, sostenibilidad y estabilidad económica que demanda la ciudadanía". Burón ha añadido que este modelo "permite construir comunidad y diversificar el parque público bajo una perspectiva moderna y sostenible".

PROGRAMADA UNA CHARLA EN HUARTE EL 11 DE DICIEMBRE

Las primeras charlas ya se han celebrado en los municipios de Ezkarotz y Beriáin. Más de 120 de personas asistieron a las sesiones informativas y que más de 95 de los asistentes ya han solicitado información adicional para valorar su incorporación a iniciativas de vivienda colaborativa.

Tras esta primera cita, ya está programada una segunda charla en el municipio de Huarte el próximo 11 de diciembre, y a comienzos del próximo año se anunciarán nuevas sesiones en diferentes localidades, con el objetivo de extender esta información a todo el territorio y facilitar que más personas puedan conocer de primera mano las características y ventajas del modelo.

El ciclo de charlas recorrerá distintos municipios navarros en colaboración con los ayuntamientos, con el propósito de explicar a los vecinos y vecinas cómo funciona esta modalidad, resolver dudas y fomentar la constitución de nuevas cooperativas de vivienda.