El ciclo 'Kultura Plazaz Plaza' ofrece la próxima semana un espectáculo de teatro-circo en euskera y dos conciertos

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Kultura Plazaz Plaza, que acerca la programación cultural del verano a distintos enclaves de la ciudad, retoma su actividad la próxima semana con tres nuevas propuestas.

La plaza Ezkaba del barrio de Txantrea acogerá, el lunes, el miércoles y el viernes por la tarde, un espectáculo de teatro-circo en euskera y dos conciertos, todos ellos con entrada libre, hasta completar aforo, y abiertos a todos los públicos.

El lunes 17, a las 19.30 horas, la compañía Zirkozaurre representa 'Ardatzak (ejes)', un espectáculo que combina circo y teatro y que utiliza los diábolos como elemento clave. Los malabaristas Gorka e Imanol, "al igual que ocurre con los diábolos, necesitan girar para estar estables". La obra se ofrece en euskera y se plantea como un homenaje a la infancia y los juegos de pelota, la peonza, las canicas o las chapas.

El miércoles 19, también a las 19.30 horas y en euskera, se estrena el espectáculo 'Hiru', de la mano de Musas y fusas. Este concierto para público familiar busca "conectar con la audiencia a través de canciones festivas y bailables con identidad propia, que conectan rápido y dejan huella".

La formación está integrada por Oihane Solano (percusión y voz), María Suberviola (coros, percusión, ukelele y teclados) y Xabi Ansó (bajo, guitarras, coros y percusión).

Para cerrar la semana, el viernes 21, a las 20 horas, está programado el concierto de punk-rock de la banda pamplonesa ANJOU!. El grupo presenta su segundo trabajo, un EP de 5 canciones nuevas llamado 'Canto y Lloro' en el que "definen mucho más su estilo propio". El sonido de sus canciones "se definiría como una mezcla entre el punk y el pop, entre la rabia y la melancolía, entre la distorsión y la melodía limpia".

El ciclo 'Kultura Plazaz Plaza' continuará la siguiente semana, entre el 25 y el 28 de agosto, en la plaza Felisa Munárriz de Milagrosa.

Las propuestas incluyen el espectáculo de teatro-circo 'Lullaby', de Proyecto Kavauri, el martes 25; el concierto familiar 'Petit Pop', que es estreno en Navarra, el miércoles 26; y el concierto de Hondora, que cierra el ciclo el viernes 28.