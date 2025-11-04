Cientos de personas se manifiestan en Pamplona contra la implantación "improvisada y sin recursos" de la ley de FP Dual

Manifestación en Pamplona contra la implantación "improvisada y sin recursos" de la ley de FP Dual - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este martes en Pamplona, convocados por los sindicatos LAB, Steilas, CCOO y ELA, en contra de la implantación "improvisada y sin recursos" de la nueva ley de FP Dual y la "sobrecarga laboral insoportable" que, a su juicio, ha generado.

La manifestación ha partido pasadas las 12.10 horas desde el entorno de la CEN, con pancartas con mensajes como '¡Más recursos ya!', 'FP en huelga', o 'Hartos de ser estudiantes de segunda'. Los manifestantes también han lanzado gritos como 'Gimeno se esconde y no sabemos dónde', 'Dónde están, no se ven, los recursos de FP', 'Gimeno, escucha, la FP en lucha', o 'Gimeno, sal de la cueva'.

Antes del inicio de la marcha, Hodei Tapia (LAB) y Ane Apezetxea (Steilas) han dado lectura a un comunicado ante los medios de comunicación en representación de los sindicatos convocantes.

Según han subrayado, esta es la segunda de las tres jornadas de huelga en la Formación Profesional pública de Navarra, y "la de ayer fue una jornada de grandes movilizaciones por parte del profesorado", donde "quedó patente la profunda preocupación y el enfado acumulado del profesorado ante la implantación improvisada y sin recursos de la nueva ley de FP Dual, que ha generado una sobrecarga laboral insoportable". "Esta situación hace imposible ofrecer una educación de calidad y una atención adecuada a un alumnado diverso", han criticado.

Tapia ha criticado que el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, declaró ayer lunes "que la huelga fue secundada por 116 docentes, es decir, el 7,05% del profesorado". "Un dato totalmente falso, ya que la mayoría de los centros de formación profesional imparten clases por la tarde. También nos instó a que desconvocásemos la huelga. ¿Por qué, si según sus propias palabras el seguimiento fue tan escaso?", ha planteado, tras añadir que "la realidad es que la huelga de ayer tuvo un amplio seguimiento".

"Llegó a superar el 80% en varios centros y el 50% en otros tantos. Entre las docentes y los docentes que podían secundar la huelga, y denunciando una vez más el abuso de los servicios mínimos, el seguimiento de la huelga fue de un torno a un 40%. Desde aquí queremos felicitar y dar la enhorabuena al profesorado que ayer se movilizó. Somos una gran mayoría la que apoyamos estas movilizaciones", ha apuntado.

El Departamento de Educación, ha continuado, "lo sabe, y Gimeno se esconde". "Lo pudimos comprobar ayer en la apertura del Foro FP 2030", ha remarcado. Según Tapia, "si de verdad quiere que desconvoquemos la huelga es muy sencillo: más recursos para la implementación de la FP dual, bajada de ratios, medidas para la reducción real de interinidad, equiparación salarial y recuperación del poder adquisitivo".

"Sin embargo, la respuesta del Departamento a nuestras reivindicaciones está siendo totalmente insuficiente y carece de voluntad para abordar los problemas de manera estructural. Están pretendiendo utilizar actos como el Foro de FP o visitas institucionales para ensalzar la FP dual, mientras ignoran las dificultades que afrontamos diariamente en los centros", ha comentado.

La huelga, ha dicho, "es también una forma de frustrar esta propaganda y aumentar la presión sobre quienes sostienen este gobierno, para que se comprometan de una vez a negociar de manera real y dotar de recursos a la educación pública".

"Estas jornadas de huelga son una llamada a la acción colectiva del profesorado y una reivindicación del derecho del alumnado a recibir una educación de calidad. La formación profesional pública necesita recursos suficientes y adecuados para que los planes educativos se puedan llevar a cabo con garantías y para que el profesorado pueda desarrollar su labor sin sobrecargas ni improvisaciones que comprometan su trabajo", ha destacado.

Por todo ello, ha realizado "un llamamiento a todo el profesorado a seguir participando activamente en las movilizaciones convocadas". Mañana miércoles hay convocados piquetes en todos los centros educativos y a las 10.15 tendrá lugar una concentración frente al Palacio de Navarra.

"Defender nuestras condiciones de trabajo es defender la educación pública y garantizar el futuro de nuestro alumnado. Exigimos una negociación real y recursos inmediatos que permitan abordar de manera integral los problemas que hemos venido denunciando durante años y asegurar el futuro de la FP pública en Navarra", ha reivindicado.