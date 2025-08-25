Cinco detenidos por diversos delitos el fin de semana en Pamplona

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sido detenidas este fin de semana por la Policía Municipal de Pamplona como presuntas autoras de diferentes delitos, en concreto, lesiones, atentado, resistencia, tener orden una orden de búsqueda, detención y personación o quebrantar una medida cautelar.

Durante el fin de semana, la Policía Municipal de Pamplona ha llevado a cabo más de 280 intervenciones de todo tipo. En el ámbito penal, en la Oficina de Atención Ciudadana se han interpuesto 33 denuncias penales, que han conllevado la detención de cinco personas, según ha informado el cuerpo policial. Así, un hombre de 45 años fue detenido el viernes por un presunto delito de resistencia, quebrantamiento de medida cautelar y búsqueda, detención y personación. El sábado se detuvo de madrugada a un hombre de 31 años por un presunto delito de atentado a agente a la salida de una discoteca.

También el sábado, pero por la mañana, un hombre de 37 años fue detenido por un presunto delito de lesiones cuando en una discusión acometió con un cuchillo a un conviviente. En la calle Sangüesa, una mujer de 29 años fue arrestada por pesar contra ella una orden de búsqueda, detención y personación. Por último, esta pasada madrugada, un hombre de 23 años fue detenido por un presunto delito de resistencia y atentado en calle Manuel de Falla.

Además, la Policía Municipal ha realizado 22 intervenciones por problemas de convivencia. Entre ellas, se encuentran varias peleas en las que varias personas han resultado con lesiones de carácter leve. Asimismo, se llevaron a cabo 30 intervenciones de ayuda a personas que se encontraban en necesidad, destacando por ejemplo el auxilio a varias personas de edad avanzada o la ayuda a personas que se encontraban en mal estado en la vía pública por la ingesta de alcohol.

En lo que respecta a seguridad vial, el fin de semana se ha saldado con 19 accidentes de tráfico atendidos con el resultado de daños materiales y una persona herida leve. Se trata de una mujer de 58 años atropellada el sábado sobre las 15.15 horas en la calle Paulino Caballero. Durante este fin de semana, un conductor ha sido denunciado por dar positivo en drogas. En un control el viernes, cinco personas fueron denunciadas por conducir mientras utilizaban el teléfono móvil.