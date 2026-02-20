Cinco detenidos por explotar sexualmente a mujeres a las que prostituían en varios pisos de Pamplona

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Navarra han detenido a cinco personas pertenecientes a una organización criminal presuntamente dedicada a la explotación de mujeres, a las que prostituían en varios pisos de Pamplona.

Se trata, según han informado desde el cuerpo policial, de una operación policial desarrollada en Navarra con colaboración de las autoridades policiales francesas y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

La investigación, que se prolongó durante dos años, comenzó tras una inspección en un piso prostíbulo en Pamplona donde "se detectaron indicios de que las mujeres podrían estar siendo coaccionadas para ejercer la prostitución".

Las primeras diligencias de investigación "corroboraron las sospechas", que fueron confirmadas por los agentes especialistas en la materia tras entrevistarse con algunas de las víctimas, quienes también confirmaron, a través de sus testimonios, que los proxenetas actuaban también en al menos otro piso de Pamplona y en varias localidades del territorio francés.

La organización "se valía de las precarias condiciones de vida de las mujeres en su país de origen para captarlas engañándolas con atractivos contratos de trabajo en España". Al llegar, les retiraban el pasaporte y "eran obligadas a prostituirse contra su voluntad, recibiendo amenazas continúas contra ellas y sus familiares, normalmente menores de edad, que se encontraban en sus países de origen".

La "mayor dificultad" encontrada en la investigación radicó en que la líder de la organización criminal "tenía establecida su residencia en Francia para evadirse de la justicia española y se trasladaba a territorio nacional solo para controlar el funcionamiento de su negocio".

Del mismo modo, la investigación patrimonial sobre la organización concluyó que el dinero generado de la explotación sexual de las mujeres era transferido a cuentas internacionales, "intentando que no se detectaran sus actividades ilícitas, lo que para la instrucción afianzó la idea del blanqueo de capitales".

Tras dos años de investigación con colaboración de las autoridades francesas se logró interceptar a la cabecilla de la organización en Pamplona, en un dispositivo que permitió su detección y la liberación de las mujeres víctimas.

Además, en dos entradas y registros realizadas en la capital navarra se detuvo a otras cuatro personas como presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los cinco fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona, conocedor de la causa, que decretó prisión preventiva para todos los encartados.