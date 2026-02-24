Cinco heridos de diversa consideración tras una colisión en Noáin con tres vehículos implicados

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración este martes en una colisión en la carretera N-121, en Noáin, en la que se han visto implicados tres vehículos, uno de ellos un patrulla de la División de Tráfico de Policía Foral de la comisaría de Pamplona.

Según han informado desde el cuerpo policial, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 7,6, se ha recibido a las 15.33 horas. La colisión ha tenido lugar en sentido sur, y tres de los heridos han tenido que ser desatrapados por bomberos y posteriormente trasladados al HUN. Los dos restantes han sido evacuados a la Clínica San Miguel.

Como consecuencia del siniestro, la carretera ha permanecido cortada, y el tráfico ha sido desviado por Noáin. En estos momentos, la vía se encuentra abierta aunque se recomienda circular con precaución por las retenciones originadas.

En el lugar han intervenido patrullas de tráfico de Policía Foral y Seguridad Ciudadana, Policía Local de Noáin, bomberos, y sanitarios del SNS-Osasunbidea. Agentes de la Brigada de Atestados Pamplona estudian dinámicas, causas e instruyen el correspondiente atestado.