Cinco personas heridas en una colisión entre un camión y un turismo en Genduláin

Imagen del camión accidentado.
Imagen del camión accidentado. - POLICÍA FORAL
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 11 octubre 2025 9:44

   PAMPLONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración y trasladadas al Hospital Universitario de Navarra este sábado por la mañana como consecuencia de una colisión entre un camión y un turismo en Genduláin.

   El siniestro ha provocado el corte de la Autovía del Camino (A-12) en el punto kilométrico 8+800, sentido Pamplona. Se ha habilitado un desvío por la NA-1110, Galar-Viana, según informan desde la Policía Foral.

   En el accidente han intervenido efectivos de bomberos, personal sanitario y la unidad de Atestados de la Policía Foral.

