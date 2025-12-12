Cinco personas heridas, una de ellas grave, en dos accidentes consecutivos en la AP-68 en Lodosa

Imagen de uno de los accidentes de tráfico en la AP-68. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, como consecuencia de dos accidentes de tráfico consecutivos que se han producido este viernes por la mañana en la carretera AP-68, sentido Zaragoza, a la altura de los puntos kilométricos 162,8 y 163,8 termino municipal de Lodosa.

Según ha informado la Guardia Civil, el primer accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 163,8, con tres vehículos implicados, resultando dos personas heridas leves, que han sido evacuadas al Hospital Universitario San Pedro de Logroño (La Rioja).

Como consecuencia de la retención generada por este primer siniestro, se ha producido un segundo accidente por alcance en el punto kilométrico 162,8 en el que se han visto implicados tres turismos. En este segundo accidente una mujer de 57 años ha resultado herida grave, evacuada al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, así como otras dos personas heridas leves, trasladadas al mismo centro hospitalario.

Durante la atención de ambos siniestros no ha sido necesario cortar la circulación, habilitándose un carril de circulación en la vía. La circulación se ha mantenido sin retenciones destacadas en la zona.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se ha encargado de la regulación del tráfico y de la instrucción de las diligencias correspondientes.