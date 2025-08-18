Cinco personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en Cizur

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas la madrugada de este lunes tras colisionar dos vehículos en la A-15 en Cizur, según han informado desde el Gobierno foral.

El centro de gestión de emergencias de Sos Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 3.55 horas de este lunes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro, una colisión por alcance entre dos coches, ha tenido lugar a la altura del kilómetro 86,5 de la A-15 (Ronda de Pamplona - Oeste).

Los servicios de emergencia han trasladado a 5 personas, todas con pronóstico reservado, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. La ambulancia de soporte vital avanzado ha trasladado a una mujer de 32 años, que sufre un trauma en cara; y a una niña de 6 años y un niño de 5, ambos con dolor abdominal. La ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a un varón de 31 años, con trauma en extremidad inferior; y un varón de 21, con contusiones.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.