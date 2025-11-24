El CIP Huarte, Lunes Lilas y la Red de Técnicas de Igualdad, reconocidos con las Meninas 2025

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro educativo de Formación Profesional CIP Huarte/Uharte IIP, el colectivo Lunes Lilas y la Red de Técnicas de Igualdad de Entidades Locales de Navarra han recibido este lunes los Premios Meninas 2025, que concede la Delegación del Gobierno en Navarra en reconocimiento a organizaciones, instituciones y personas comprometidas en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Los galardones, promovidos por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, han sido entregados en un acto que ha tenido lugar en el Civican de Pamplona en el marco de la conmemoración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En el transcurso del acto, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha agradecido la labor de las entidades reconocidas. "Tenéis en vuestras manos el poder de transformar el mundo", ha señalado, y ha puesto en valor su trabajo en una educación en igualdad y respeto, en el cuidado de las mujeres que sufren violencia, y en la creación de redes de apoyo y de recursos para prevenir, sensibilizar y concienciar acerca de las violencias machistas.

Una tarea, ha dicho, en la que el Gobierno de España trabaja "de manera activa e intensa". Echeverría ha destacado algunos hitos de este año como la puesta en marcha de VioGén 2 y del Protocolo 2025, o la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Además, Alicia Echeverría ha asegurado que "son tiempos difíciles para las mujeres en muchos lugares del mundo" puesto que "la ola reaccionaria que está llegando a muchos países ha vuelto a poner sobre la mesa discursos que creíamos superados y que amenazan nuestras conquistas sociales". "Vemos peligrar derechos y libertades que creíamos consolidados", ha apuntado la delegada del Gobierno, pero "nos tendrán en frente a quienes defendemos la igualdad, somos orgullosamente feministas y trabajamos por una sociedad más justa".

LOS GALARDONADOS

El CIP Huarte/Uharte IIP es un centro de titularidad pública con más de 40 años de historia, y que se ha consolidado como un espacio de segunda oportunidad para muchos jóvenes. Su propuesta educativa se basa en un enfoque inclusivo, innovador y centrado en la persona, pero, al mismo tiempo, uno de sus valores fundamentales es la defensa de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas, así como el fomento de los buenos tratos, la convivencia, la prevención y la resolución pacífica de los conflictos, según ha destacado la Delegación del Gobierno en Navarra.

La asociación Lunes Lilas nació en 2008 como una iniciativa vinculada a la veterana asociación feminista Andrea, que llevaba más de 30 años atendiendo a mujeres víctimas de violencia machista. Mediante el impulso de concentraciones mensuales en la Plaza del Castillo, se convirtió en un símbolo de la demanda de justicia y de visibilización de la violencia contra las mujeres. Se han movilizado ante situaciones relevantes como el asesinato de Nagore Laffage o el caso de La Manada. Además, impulsan la formación en igualdad de género tanto a profesionales como al público en general, y colaboran activamente en la Casa de las Mujeres de Pamplona organizando actividades dirigidas a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, ha resaltado la Delegación.

Por último, la Red de Técnicas de Igualdad de Entidades Locales de Navarra es una agrupación técnica que reúne a las personas que se encargan de impulsar las políticas de igualdad en los municipios navarros, y que está centrada en asesorar y en impulsar medidas con perspectiva de género en el ámbito local. A partir del año 2018, tras la asunción por parte de las entidades locales de la competencia en materia de prevención de la violencia de género, este cuerpo profesional ha asumido múltiples funciones en este ámbito, tales como el diseño de políticas municipales, la difusión de campañas de concienciación y sensibilización, o la implantación y gestión de los recursos ofrecidos a las mujeres que se encuentran en contextos de violencia.

Junto a las tres Meninas, han sido reconocidos este año Jesús González, de Policía Nacional; Óscar Silva, de Guardia Civil; Cristina Eseverri, de Policía Foral; y Ángel Azanza, de Policía Municipal de Pamplona, por su "compromiso personal y profesional con la erradicación de la violencia de género".