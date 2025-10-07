Civican acogerá el 25 de octubre una jornada sobre "el modo de acompañar y atender el duelo y el dolor"

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Goizargi y el Servicio de Psicología del Hospital San Juan de Dios han presentado este martes la XII Jornada sobre el Duelo, una sesión que abordará el 25 de octubre en Civican "cómo está siendo nuestro modo de acompañar y atender el duelo y el dolor".

El encuentro, titulado 'El duelo y el dolor', busca "establecer un encuentro social para conocer, hablar y profundizar en un tema que sigue siendo tabú, la muerte y su vivencia a través del duelo". En concreto, se quiere "reflexionar sobre los cambios que se han dado a nivel social en la mirada al duelo y al dolor".

La jornada se celebrará en el auditorio de Civican desde las 9 hasta las 14 horas del próximo sábado 25 de octubre. La inscripción es gratuita y puede realizarse online hasta el 19 de octubre o hasta completar el aforo.

Así lo han indicado este martes en una rueda de prensa la directora y psicoterapeuta de la Asociación Goizargi, Rakel Mateo, y María San Martín, psicóloga en Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios.

Según Mateo, este año se ha apostado por la idea de volver "a lo esencial, de ahí el título de la jornada", cuyo objetivo es "reflexionar sobre temas básicos y sencillos del día a día". "Sentíamos que como sociedad hemos evolucionado mucho en muchos aspectos, y sin embargo nos preguntábamos en abierto si nos parecía que con esta temática de la muerte, del duelo, del dolor y del acompañamiento, esto había pasado así o no, si había una evolución real en nuestra manera de mirar el dolor, en nuestra manera de acompañar a las personas que se duelen", ha dicho.

En este sentido, ha apostado por "reflexionar si verdaderamente estamos acompañando, hemos evolucionado en el acompañamiento o hemos desmitificado muchas de esas formas que tenemos de funcionar que a veces están perennes y se mantienen de alguna manera socialmente en el día a día". "El objetivo de la jornada de este año es un objetivo básico, es ir a lo esencial, es reflexionar juntas y juntos sobre si como sociedad hemos cambiado al respecto del acompañamiento o no o seguimos manteniendo ciertas creencias aprendidas", ha remarcado.

Mateo ha considerado que "han ido evolucionando cosas", pero "las personas que se duelen, en muchas ocasiones siguen trasladándonos que la manera social de acompañar no ha cambiado tanto en ese sentido, que seguimos un poco de espaldas a la muerte y que nos da mucho susto hablar de todas estas cosas, incluso acompañar a alguien que se duele". "Hemos cambiado, pero no sé hasta qué punto. Hablamos de la muerte, pero seguimos, desde mi punto de vista, teniendo un concepto muy escéptico, muy lingüístico, podemos hablar pero a lo mejor descender a lo emocional sigue costando mucho", ha apuntado.

En respuesta a los medios de comunicación, ha indicado que "acompañar es estar con lo que hay, no con lo que a mí, que estoy acompañando, me gustaría que hubiera". "La dificultad muchas veces viene por ahí. Nos duele ver el dolor de otras personas. Cuando alguien que tú quieres se duele, lo natural es que te vibre ese dolor internamente en ti. Si esa vibración yo no la sé gestionar bien, el acompañamiento muchas veces lo hago más desde lo que yo estoy necesitando, como persona que acompaño, que desde la mirada real a quien se está doliendo. Igual es importante preguntarle qué necesita", ha manifestado, tras incidir en que "la definición real de acompañar es estar con lo que hay". "Y lo que hay es dolor. Lo que pasa es que el dolor nos cuesta poco", ha incidido.

En cuanto a los tiempos del duelo, ha respondido que "es un proceso sano, funcional y adaptativo, que tiene un tiempo y que depende de cada persona, porque todas las personas somos diferentes" y "vamos a reaccionar distinto". Mateo ha apostado por no delimitar tiempos ni fechas porque "cuando colocamos una norma tan cuadrada o tan específica, hacemos que los y las que se duelen tengan como un quehacer como objetivo", y "los duelos no funcionan así", sino que "dependen de cada persona".

"El duelo no tiene un tiempo único", ha subrayado, tras considerar que "hablamos de que esto va transitando de una manera adecuada" cuando "llega un momento en el que puedes mirar la vida". "Muchas veces en el duelo lo que te pasa es que el mundo emocional es más grande que tú, no puedes sostener ese sentir emocional que tienes, sin embargo, el propósito, conforme vas caminando, es que eso se vaya transformando para que, de alguna manera, tú puedas mirar la vida, puedas ilusionarte con la vida, puedas querer vivir. Pero vivir es distinto que sobrevivir. Querer vivir, en mayúsculas. Y que sea una elección consciente", ha manifestado.

Por su parte, María San Martín ha remarcado que "una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es acompañar o conectar con esa parte emocional". A su juicio, "se habla bastante más que antes" de la muerte, si bien el paso "del hablar al sentir" es "donde está nuestro trabajo y también la motivación de estas jornadas". Asimismo, entre otras cuestiones, ha señalado que "en muchas ocasiones seguimos dejando a los niños y niñas de lado porque tenemos todavía esa creencia de que esto les va a dañar de alguna forma".

En cuanto al acompañamiento, ha remarcado que "simplemente acompañar, estar ahí, es mucho", y ha recomendado "ir viendo lo que necesita la otra persona". En cuanto a los tiempos, ha respondido que "suelen decir que el primer año suele ser de especial importancia porque son las primeras veces que vivimos acontecimientos especiales sin la persona, como algo orientativo", si bien "el primer error" es "pensar que tiene que tener una temporalidad".

PROGRAMA

La jornada comenzará con la contextualización del encuentro por parte de Juan Pedro Arbizu, director del Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) del Hospital San Juan de Dios de Pamplona-Tudela, y continuará con la intervención de Rakel Mateo, directora y psicoterapeuta de la Asociación Goizargi.

Por otro lado, en una mesa de profesionales se analizará "cómo ha cambiado la vivencia del duelo" desde los ámbitos de la salud, la educación, la discapacidad y la interculturalidad, a la que se sumarán los testimonios de varias personas. La mañana estará amenizada por el mago Mario Aranegui.