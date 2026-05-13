La clase de 5º de Educación Primaria de Erentzun Ikastola gana el concurso 'Descarboniza tu centro escolar'

Alumnado que ha participado en la gala de entrega de premios. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El aula de 5º de Educación Primaria de Erentzun Ikastola de Viana ha sido el ganador del primer concurso 'Descarboniza tu centro escolar' organizado por el Servicio de Transición Energética, con la colaboración de Nasuvinsa Lursarea, con su trabajo 'Ekintza txikiak, aldaketa handiak' ('Pequeñas acciones, grandes cambios').

El jurado ha destacado que "refleja de manera ejemplar los objetivos del concurso, presentando propuestas cercanas, innovadoras y fácilmente trasladables a la vida cotidiana del alumnado y de la comunidad educativa, contribuyendo de forma eficaz a la sensibilización en materia de transición energética y descarbonización".

En el certamen, también han participado alumnas y alumnos de 6º Educación Primaria de Erentzun Ikastola; y de 5º y 6º del Colegio La Compasión Escolapios, de Pamplona. Estos centros son integrantes de la Red de Escuelas Sostenibles de Navarra, cuyo objetivo es "fomentar la sensibilización y el conocimiento sobre la transición energética y la descarbonización desde el ámbito educativo".

El galardón ha sido entregado por el consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, quien ha felicitado el trabajo realizado por todas las aulas y los centros implicados: "Nos habéis demostrado que tenéis muy claro que cuidar el planeta es una tarea común. Con vuestros vídeos nos habéis enseñado que con pequeños gestos como ahorrar energía y agua, reciclar mejor, movernos de forma más sostenible o cuidar nuestro entorno con una pequeña huerta, podemos conseguir grandes cambios".

El premio ha consistido en una salida educativa de dos días en un parque de aventuras de Navarra, y que incluye transporte, alojamiento, manutención, actividades y una ponencia relacionada con la transición energética.

Además, la directora del Servicio de Transición Energética, Esperanza Aristu, y la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra, han trasladado sus felicitaciones por el trabajo realizado en las aulas y les han animado a continuar con esta sensibilización en su día a día.

PROYECTO: VÍDEO DIVULGATIVO DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES

El certamen ha consistido en la elaboración de un vídeo divulgativo, de hasta tres minutos de duración, en el que el alumnado participante ha mostrado prácticas sostenibles desarrolladas en su entorno escolar, relacionadas con el ahorro energético y de agua, el reciclaje, la movilidad sostenible y la educación ambiental.

Tras la recepción de los trabajos el pasado 27 de marzo, los vídeos fueron publicados en el Portal de Transición Energética de Navarra, donde estuvieron abiertos a votación popular durante 15 días. Posteriormente, un jurado técnico, compuesto por representantes de Nasuvinsa, el Servicio de Transición Energética y el Negociado de Educación Ambiental, valoró los proyectos atendiendo a criterios como la creatividad y originalidad, la capacidad divulgativa y de sensibilización, la claridad comunicativa y la aplicabilidad de las propuestas en la vida cotidiana.

De entre todos los proyectos presentados, el vídeo realizado por el aula de 5º de Educación Primaria de Erentzun Ikastola es el que obtuvo la mayor puntuación, con una valoración de 97,75 puntos, destacando de forma unánime en todos los apartados evaluados.

Nasuvinsa Lursarea ha sido la entidad responsable del diseño y coordinación técnica del proyecto, desarrollado durante el último año junto a los centros educativos participantes, así como de la organización de esta jornada.

Este concurso pretende "reforzar el papel de la comunidad educativa como agente clave en la construcción de un modelo más sostenible, implicando al alumnado desde edades tempranas en los retos ambientales actuales".