Cohesión Territorial adjudica la redacción del proyecto de construcción de la A-15 entre Cascante y Cintruénigo

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado la redacción del proyecto de construcción de la Autovía de Navarra A-15 en el tramo comprendido entre al punto kilométrico 21, enlace de Cascante, al 29, en las proximidades de la carretera NA-160 Tudela-Cintruénigo (tramo 2). El trabajo se ha adjudicado por un importe de 435.600 euros (IVA incluido) y el tiempo estimado para su conclusión es de 18 meses con un coste de 120 millones de euros.

El Gobierno de Navarra, ha afirmado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, "está priorizando proyectos que llevaban tiempo paralizados y que son fundamentales para el desarrollo de Navarra". Además, "ponemos nuestro esfuerzo, con esta infraestructura estratégica, en concluir la red de vías de gran capacidad de Navarra", ha dicho.

En la misma línea, el consejero ha precisado que la conexión por autovía con Madrid "tiene una doble ventaja para la Comunidad foral: por un lado, se mejora la movilidad de las personas y, por otro, pone a disposición de la industria y las empresas navarras una herramienta que permitirá mejorar resultados y atraer inversiones".

En marzo de este año, el departamento de Cohesión Territorial aprobó provisionalmente el proyecto de construcción de la A-15 en el tramo 1 comprendido entre Cintruénigo y la conexión con la AP-15, entre los puntos kilométricos 29 a 34,8, trámite que permite acometer el primer tramo de la vía de alta capacidad que conectará Soria con Tudela. Actuación que se ejecutará en diferentes trazados y que requiere una inversión de 112 millones de euros, ha informado el Ejecutivo.

Para completar la infraestructura viaria, la redacción del último de los tramos que discurren por Navarra, entre el punto kilométrico 16,5, en el límite entre Zaragoza y Navarra y el punto kilométrico 21 será asumido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para dar continuidad a la vía. Paralelamente, el trazado que conecta Soria con Cascante continúa ejecutándose por tramos y de manera coordinada entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Gobierno de Navarra.