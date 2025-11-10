Cohesión Territorial aprueba provisionalmente el proyecto de trazado de la variante de Arraitz-Orkin, en la NA-4230

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado de la variante de la carretera NA-4230, en Arraitz-Orkin. Tras su publicación este lunes en el Boletín Oficial de Navarra (BON), comienza el periodo de información pública, que se prolongará durante un mes y se inicia, además, el expediente expropiatorio de los bienes y derechos afectados.

El objetivo es desviar el tráfico existente en la actual NA-4230, travesía que cruza el núcleo urbano de Arraitz-Orkin, alejando el nuevo trazado del centro de la localidad con una variante de una longitud aproximada de 1.000 metros y una velocidad de 70 Km/h. Además, esta vía supone un eje de comunicación entre los núcleos de población con los polígonos industriales, y la N-121-A, ha informado el Ejecutivo en una nota.