Cohesión Territorial celebra el próximo lunes una jornada sobre la financiación de las entidades locales de Navarra

Cartel de la jornada sobre financiación de las entidades locales de Navarra

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, abrirá la 'Jornada sobre la Financiación de las Entidades Locales de Navarra', que se celebrará en Baluarte el próximo lunes 15 de diciembre.

El encuentro ha sido organizado por la Dirección General de Administración y Despoblación del Gobierno foral y cuenta con la colaboración de la Cámara de Comptos y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

Según han destacado desde el Ejecutivo foral en una nota, se trata de "la primera jornada de estas características que se celebra en Navarra" y pretende analizar la situación de la financiación del sector local de la Comunidad foral, con especial atención al capítulo de ingresos, destacando las transferencias del Gobierno de Navarra, un 37,48% de lo percibido por las entidades locales, en el funcionamiento diario de los municipios.

Además, se remarcará "la importancia de la nueva financiación local", aprobada en 2022, y que ha "permitido dotar a las entidades de solidez, certidumbre y solvencia" en su situación financiera, según ha precisado el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez.

Durante el transcurso de la jornada se presentará un informe, encargado por el Departamento de Cohesión Territorial a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), sobre el análisis de los ingresos de las entidades locales en los últimos veinte años, así como el "esfuerzo fiscal" realizado por las entidades locales de Navarra. Además, se darán a conocer herramientas de control tributario.

Tras la apertura del consejero Chivite, será el turno de Amaia Santos, jefa de la Sección de Planificación y Estudios Económicos de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, que dará cuenta del Informe del Sector Local 2023.

A continuación, el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, y el presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Ignacio Cabeza, hablarán sobre la situación financiera del sector local de Navarra.

La jornada proseguirá con el 'Diagnóstico del sistema de financiación local de Navarra 2002-2022: análisis del esfuerzo fiscal de las entidades locales', a cargo de Pedro Pascual, Fermín Cabasés e Ignacio García, de la UPNA.

Fernando Ayechu, de Tracasa Instrumental, abordará 'La inspección tributaria local: una herramienta para la optimización y eficiencia de ingresos'. Mientras, Edurne Gascón, también de Tracasa Instrumental, explicará la tasa por ocupación del dominio público en instalaciones de transporte de energía.

El experto Javier Suárez, de la Universidad de Oviedo, presentará una radiografía de la financiación local en España, antes del cierre de la jornada, a cargo del director general de Administración Local y Despoblación.