Cohesión Territorial concluye la "mejora integral" de la carretera NA-7401 en el municipio de Etayo

Imagen de la carretera ya acondicionada y su estado anterior. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha finalizado los trabajos de "mejora integral" de la carretera local NA-7401, en Etayo, desde su conexión con la NA-6340, en Allo-Ancín. Después de una inversión de 567.214 euros, se ha logrado "una mejora integral de la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la vía".

Así, los trabajos realizados han consistido en la ampliación y mejora de la calzada, permitiendo el cruce seguro de vehículos. Además, se ha procedido a la corrección de la rasante y mejora de la visibilidad "en un tramo conflictivo", explican desde el Ejecutivo foral.

La actuación del Departamento de Cohesión Territorial ha pasado también por el saneo de las zonas inestables del firme, "garantizando una mayor durabilidad". Se ha procedido a la "reordenación y mejora" de la intersección con la NA-6340, facilitando los giros.

La intervención de Obras Públicas e Infraestructuras ha mejorado la capacidad de drenaje longitudinal mediante nuevas cunetas pisables, arquetas, aletas y la renovación de la rejilla en el ramal. Se han ejecutado, además, pasos de accesos a fincas y salvacunetas, mejorando la conectividad y drenaje. Finalmente, se ha incorporado infraestructura subterránea para futuros servicios como puede ser la fibra óptica.