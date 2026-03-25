Cohesión Territorial implanta ayudas de hasta 900 euros para obtener permisos para conducir camiones y autobuses

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles una convocatoria de subvenciones dotada con 150.000 euros para apoyar la realización de cursos de formación enfocados a obtener los permisos de conducción C y D, que habilitan para el manejo de camiones y autobuses, respectivamente.

El Ejecutivo foral tiene previsto conceder ayudas de hasta 900 euros, dependiendo de la formación realizada y el tipo de permiso al que se opte. En concreto, la cuantía máxima de la ayuda se establece en 700 euros en el caso de la formación para obtener los permisos C, C1, D y D1, y en 900 euros en el caso de los permisos C1+E, C+E, D1+E y D+E.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo 15 de septiembre y finalizará el 15 de octubre, una vez que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Navarra (BON), si bien el periodo subvencionable se extiende desde el 15 de octubre de 2025 hasta el 15 de octubre de 2026.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha destacado en rueda de prensa que estas ayudas, que se suman a las que ya conceden desde 2021 para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para el transporte de mercancías y viajeros, "pretende cumplir tres objetivos: paliar la carencia del personal del sector, promover el relevo generacional frente a la elevada edad media de los transportistas en Navarra, asegurando así la viabilidad de la cadena de suministro y la movilidad pública, y fomentar el empleo".

"Esperamos que estas medidas sean valoradas y sumen para la estabilidad y el futuro del sector", ha indicado Chivite. El consejero ha explicado que esta convocatoria "busca responder a reivindicaciones del ámbito del transporte, que viene alertando sobre una jubilación masiva a corto plazo, dada la elevada edad media de los y las profesionales actuales, cifrada en 56 años". En España "faltan más de 20.000 conductores".

DETALLES DE LA CONVOCATORIA

El Gobierno de Navarra ya convoca desde 2021 ayudas destinadas a la obtención del CAP. La convocatoria impulsada ahora desde Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible pretende complementar este apoyo con esta nueva línea de subvenciones destinadas a financiar los permisos de conducción de las categorías C y D entre las personas que ya dispongan del citado certificado, compensando parcialmente el coste de la formación y los gastos necesarios para el acceso a la profesión, considerado el principal freno para acceder al sector.

En la convocatoria aprobada este miércoles, será subvencionable el coste de la matrícula y las clases impartidas por un centro especializado, así como las tasas abonadas a la Dirección General de Tráfico para la obtención de los permisos referenciados.

No se considerará acción subvencionable el canje de los permisos de conducción. Solo se podrá solicitar ayuda para la obtención de una de las clases de permiso de conducción, por persona, en cada convocatoria. Cada persona beneficiaria sólo podrá obtener una vez la ayuda para cada tipo de permiso de conducción.

Con el objetivo "abarcar al mayor porcentaje posible de población", estas ayudas se destinarán a cualquier persona física residente en Navarra interesada en acceder a ellas, que disponga del CAP para el transporte de mercancías y viajeros y que en el plazo establecido en la convocatoria haya recibido la formación y haya realizado los pagos de la misma o abonado las tasas correspondientes a los exámenes para la obtención de los permisos, circunstancias cuya acreditación o comprobación se recogen en las bases.

Dado "el interés social y económico de la medida y la necesidad de agilizar la tramitación", estas ayudas se concederán en régimen de evaluación individualizada.