Cohesión Territorial implementa nuevas medidas de seguridad en la N-113 desde Cintruénigo al límite de Navarra

PAMPLONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha ejecutado las obras de mejora de la carretera de interés general N-113, desde Cintruénigo hasta el límite de la Comunidad foral, con el fin de reducir la accidentalidad en esta vía.

La actuación ha comprendido labores de pintado de una doble línea continua en las zonas en las que no se permite el adelantamiento, así como la ampliación de estas zonas. Además, se ha procedido a la adecuación de la señalización vertical correspondiente, y el desbroce de la vegetación para hacer más visibles las nuevas señales.

En esta misma línea, se ha programado la adecuación del firme entre los tramos comprendidos en el doble cruce de las carreteras de interés general N-113, Pamplona - Madrid; N-121, Pamplona-Tudela; y la carretera de interés de la Comunidad foral NA-134, Eje del Ebro, en la zona de 'Los Abetos'. El cómputo de las actuaciones supone una inversión cercana a los 155.000 euros.

La intervención en cuanto al pintado de una doble línea abarca un total de 14 kilómetros distribuidos entre el kilómetro 72+650, y el punto kilométrico 100+350. En cuanto a las zonas donde se suprime el adelantamiento, se ha trabajado sobre 9 kilómetros, 6,7 en sentido Soria, y 6,6 en dirección Pamplona. La vía, hasta la actualidad, permitía los adelantamientos en tramos más extensos, lo que se ha reducido considerablemente.

Con el objetivo de reducir la accidentalidad, el Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras ha programado trabajos sobre el firme en el cruce conocido como 'Los Abetos' de la NA-134 con la N-113 y la N-121. Dicha intervención se llevará a cabo en una longitud de 890 metros.