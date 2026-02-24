Cohesión Territorial invierte hasta el momento 3 millones para conservación de carreteras y seguridad vial este invierno

El consejero Óscar Chivite visita el Puerto de Belagua, para hacer seguimiento del desarrollo del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 . - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha visitado este martes el puerto de Belagua para hacer seguimiento de los trabajos del operativo del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026. Hasta la fecha, el Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras ha invertido cerca de 3,03 millones en las labores preventivas y de mantenimiento de la Red de Carreteras de Navarra que se encuentran dentro del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026. Este coste supone un incremento del 30% con respecto a la campaña anterior, a pesar de que todavía se prevén más actuaciones durante los meses de febrero, marzo y abril.

Durante la visita, el consejero ha recordado que este ha sido un invierno "atípico y complicado", destacando las constantes precipitaciones que han intensificado los trabajos de conservación en toda la Comunidad foral. "A pesar de las dificultades climatológicas, las labores han garantizado la seguridad vial", ha indicado, añadiendo que los trabajos de este operativo también se desarrollan en pro de "facilitar a los y las vecinas de la zona el acceso a puntos de interés, así como a los servicios esenciales, sin olvidar la importancia de adecuar las vías para fomentar el turismo".

Durante la visita, el consejero también ha podido visitar el nuevo silo ubicado en la carretera de interés de la Comunidad foral NA-137 (Burgui - Isaba -Francia), que, según el titular del departamento, "sirve para agilizar el servicio a los vehículos que operan en la red de carreteras de la zona". "El constante trabajo de revisión nos permite implementar este tipo de mejoras en los planes de vialidad invernal, lo que facilita el acondicionamiento de las carreteras", ha añadido.

NUEVO SILO DE ALMACENAMIENTO DE SAL EN LA NA-137

El Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras ha instalado un nuevo silo de almacenamiento de sal, con capacidad para 100 toneladas. Este depósito se encuentra ubicado en la conocida como 'Curva de los Yeguaceros', en la carretera NA-137, en la zona de la Venta de Juan Pito.

La puesta en marcha de esta nueva estructura permite a los vehículos que operan en la zona cargar la sal de forma más rápida, y hacer más efectivo el trabajo en situaciones de temporal, según ha informado el Gobierno foral.

En el distrito de Tafalla también se ha trasladado, por cuenta de las obras del TAV, un silo que ha sido recolocado en la carretera de interés general N-121, Pamplona - Tudela, para dar "un mejor apoyo a las necesidades y demandas de la maquinaría que trabaja en el acondicionamiento estas vías".

PLAN DE VIALIDAD INVERNAL 2025-2026

El Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 ha desplegado en la Red de Carreteras de Navarra un operativo de 220 vehículos y 384 personas para velar por la funcionalidad y seguridad en los 3.920 kilómetros de vías. El personal disponible para el mantenimiento de las vías navarras durante este plan pertenece a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, a las empresas dedicadas a la conservación integral, así como a las concesionarias de las autovías y autopistas A-12, A-21 y AP-15. También se suman los equipos gestionados por Policía Foral, Guardia Civil y los distintos cuerpos de policías locales.

Este año, el dispositivo contará con una capacidad de almacenaje para 21.790 toneladas de materiales fundentes en silos y almacenes. El volumen se ha incrementado con respecto al Plan de Vialidad del año anterior gracias a la instalación del nuevo silo en Belagua.

El operativo desplegado por el Gobierno de Navarra cuenta también con 87 paneles informativos interiores y exteriores, y más de 300 cámaras colocadas en túneles, autovías, intersecciones y tramos de interés. Además, también dispone de 31 estaciones meteorológicas y las 59 de tomas de datos de tráfico.

El plan, que se desplegó el 1 de noviembre de 2025 y se prolongará hasta el 30 de abril, ha llegado a desplegar un máximo de 89 vehículos durante una única jornada a lo largo de la geografía de la Comunidad foral.

El Centro de Control de Conservación de Carreteras presta servicio las 24 horas del día durante los 365 días del año y mantiene actualizada la información sobre el estado de la Red de Carreteras de Navarra, consultable vía web.