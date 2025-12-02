Cohesión Territorial licita por 2,4 millones las obras de adecuación de la carretera NA-6000 entre Echavacoiz y Campanas

Carretera NA-6000 - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha sacado a licitación, por un valor de 2.480.017 euros (IVA incluido), las obras de adecuación de la carretera local NA-6000, Echavacoiz-Campanas, para mejorar la circulación en esta vía, a lo largo de 13,3 kilómetros.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de dos meses, tienen como objeto aumentar la sección de la calzada mediante un drenaje pisable de hormigón, adecuar el pavimento, y sanear el firme, así como estabilizar los taludes de la vía.

La rehabilitación estructural de la NA-6000 tendrá lugar entre los puntos kilométricos 0 y 13,950, a excepción del tramo de la travesía de Cizur Menor, entre los puntos kilométricos 1,120 y 1,790, ha informado el Gobierno foral.