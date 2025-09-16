Cohesión Territorial presenta una campaña para reforzar el uso del autobús público y discrecional

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, participa en la presentación de una campaña de fomento del transporte público en bus. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, ha presentado este martes en Pamplona la campaña 'Hola bus, kaixo busa', una iniciativa que pretende sensibilizar a la ciudadanía navarra sobre las ventajas del uso del autobús público y discrecional para sus desplazamientos.

La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, ha defendido el uso del transporte público y discrecional de viajeros, como "un elemento esencial para el avance hacia una movilidad más sostenible y una sociedad más vertebrada". Además, "es una forma de movilidad inclusiva, se alinea con las políticas contra el cambio climático, puede satisfacer las necesidades de movilidad tanto cotidiana como ocasional y permite acceder a servicios esenciales como la salud, la administración, la educación, el ocio o la cultura".

En la misma línea, Berta Miranda, además de agradecer a las empresas su participación en la campaña divulgativa, ha recordado el "valor estratégico" que el transporte en autobús tiene para la Comunidad foral. Junto a la sostenibilidad y la vertebración del territorio, Miranda ha destacado "la seguridad, inclusividad y comodidad" que ofrece el transporte en autobús.

'HOLA BUS, KAIXO BUSA'

La campaña que pone en marcha la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible se promocionará con la rotulación de autobuses, redes sociales, prensa escrita y cuñas de radio. Se han colocado pegatinas en un total de 120 autobuses de veinte empresas de transporte de Navarra, que han colaborado desinteresadamente con la campaña, ha indicado el Ejecutivo.

El público objetivo de la campaña es toda la ciudadanía de la Comunidad foral. Respecto al transporte discrecional, la campaña va orientada a los usuarios de todas las edades, que realizan desplazamientos por cuestiones más específicas como celebraciones, viajes familiares, amigos, por trabajo o acciones vinculadas al ocio y al turismo.