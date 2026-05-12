Cohesión Territorial tiende la mano al Ayuntamiento de Egüés para consensuar la ampliación de Sarriguren

Momento de la reunión mantenida hoy entre el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y la alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha recibido este martes a la alcaldesa del Valle de Egües, Xuriñe Peñas, para abordar el calendario previsto para la elaboración del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de Sarriguren.

En el encuentro, el consejero ha vuelto a "tender la mano" al ayuntamiento para trabajar de manera "consensuada" ante el reto de construir vivienda asequible, de manera sostenible, ordenada y equilibrada en el tiempo, según ha informado el Gobierno de Navarra.

"Desde el compromiso que adquirimos como responsables del Gobierno de Navarra, respondemos con una mirada amplia a una demanda real sobre vivienda en Navarra. La sociedad en su conjunto y en concreto, las personas más jóvenes y las familias, que no pueden acceder a vivienda libre, deben poder tener acceso a una vivienda donde desarrollar un proyecto de vida", ha afirmado.

Esta es la razón por la que el consejero de Cohesión Territorial ha defendido que "el PSIS de Sarriguren, un proyecto de iniciativa pública, se debe trabajar, desde el principio, de forma colaborativa entre administraciones para agilizar los trámites y disponer de suelo público que permita construir vivienda asequible".

En ese sentido, durante la reunión, ha lamentado "la negativa de la alcaldesa del Valle de Egüés a firmar el protocolo que Cohesión Territorial le presentó hace un año para abordar de manera conjunta las inquietudes del valle". El Ayuntamiento, ha dicho el Ejecutivo, también declinó participar en la Mesa de Contratación del equipo redactor del PSIS. Chivite ha insistido en la necesidad de abordar de manera coordinada este proyecto para "evitar los déficits del pasado".

Durante el encuentro se ha propuesto la constitución de una mesa de trabajo de colaboración con el ayuntamiento, liderada por Ordenación del Territorio, para sostener una relación continua durante el proceso de redacción y desarrollo del PSIS. Se trata, ha indicado el Gobierno, de mantener una audiencia especial y prioritaria con el Ayuntamiento del Valle de Egüés durante el proceso de elaboración del PSIS.

AVANCE DEL PSIS DE AMPLIACIÓN DE SARRIGUREN

El departamento de Cohesión Territorial ha explicado que ha seguido avanzando en el proceso de redacción del PSIS de ampliación del ámbito residencial de Sarriguren. Entre las acciones ya concluidas figura una cartografía básica de máxima calidad; el estudio previo de las conexiones viarias exteriores; el dictamen sobre el sistema de expropiación; el diseño e inicio del Plan de Participación y el estudio prospectivo sociodemográfico. Está, además, la actualización del modelo de tráfico de la Comarca de Pamplona y su aplicación al proyecto de ampliación de Sarriguren; el Documento de Bases donde se incluye el pliego de licitación del PSIS y el documento inicial estratégico para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), ha agregado.

En este momento, el equipo redactor que resultó adjudicatario, la empresa KREAN, S. COOP, trabaja en el diseño de la mejor propuesta para la ampliación de este municipio en la Comarca de Pamplona. Un trabajo que se debe completar con las aportaciones recogidas durante el Plan de Participación. Según el Gobierno, el proceso está activo y todas las personas interesadas pueden realizar contribuciones hasta el 8 de junio. El objetivo de este proceso es "recoger las cuestiones en esta materia para tenerlas en cuenta en la redacción del documento urbanístico que definirá la nueva ordenación de la ampliación planificada".

Durante este tiempo se puede aportar en relación con los principales ejes estratégicos del PSIS donde se incluyen los objetivos, las líneas de actuación, los accesos y la movilidad, los espacios libres, equipamientos públicos, usos terciarios o así como la valoración económica estimada.