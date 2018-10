Comienza el lunes una nueva campaña de controles específicos de uso del cinturón de seguridad

Publicado 09/03/2018 11:34:32 CET

PAMPLONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Policía Foral, Guardia Civil y policías locales de Navarra realizarán durante la próxima semana, del 12 al 18 de marzo, una campaña especial de tráfico de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

El uso del cinturón de seguridad, tanto en los asientos delanteros como traseros, es obligatorio en cualquier tipo de trayecto, sea corto o largo, urbano e interurbano. Lo mismo sucede con el empleo de los sistemas de retención infantil, que deben estar adaptados a la altura y peso de los menores que los utilizan, ha informado el Gobierno foral en una nota.

El cinturón de seguridad, ha añadido, es un elemento básico y fundamental de la seguridad vial, y reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. "Además, el airbag no es eficaz si no se complementa con la utilización del cinturón de seguridad. No emplear el cinturón en los asientos traseros supone un gran riesgo, puesto que en un impacto frontal, la probabilidad de que un ocupante de esa parte del vehículo golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos delanteros puede ser hasta ocho veces mayor", ha expuesto.

Por su parte, dentro del vehículo, nunca se debe llevar a un menor en brazos, ni emplear el mismo cinturón de seguridad que el de una persona adulta. Se debe asegurar que la sillita esté bien instalada y adaptar el reposacabezas y los arneses del dispositivo a medida que el niño o niña vaya creciendo. Es obligatorio el uso de sistemas de retención infantil para menores con una altura inferior a los 1,35 metros, alrededor de 12 años, si bien es recomendable que se siga empleando hasta que tengan los 1,5 metros de altura, ha agregado el Ejecutivo.

ANTERIOR CAMPAÑA SOBRE DISTRACCIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN

Durante la anterior campaña de vigilancia y control sobre distracciones durante la conducción, efectuada entre los pasados 19 y 25 de febrero en Navarra, se detuvo a 2.316 vehículos. Se realizaron 137 denuncias por uso del teléfono móvil; 6 por utilización de cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido distintos al teléfono móvil; y de efectuaron 2 denuncias por utilizar pantallas de acceso a internet, monitores, reproductores de vídeo o dvd, o navegadores.