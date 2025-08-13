Comienza a remitir la incidencia de los virus respiratorios con 19 ingresos por Covid en la última semana

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El impacto de los virus respiratorios durante este verano, que ha provocado en las últimas semanas una "onda" debido a la interacción social en fiestas y eventos, ha comenzado a remitir "lentamente". Así, en la semana del 4 al 10 de agosto se han producido 19 ingresos hospitalarios por Covid y 8 por gripe.

Según recoge el informe epidemiológico semanal del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), desciende la incidencia de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria, que se sitúa en 299 casos por 100.000 habitantes, con 38 casos por 100.000 debidos a covid y 6 casos por 100.000 a síndrome gripal.

Se confirmaron 44 casos de covid por PCR, de los cuales, 19 requirieron ingreso hospitalario. Se han confirmado 12 casos de gripe, de los cuales, 8 ingresaron. Todas las gripes subtipadas han sido AH1N1. No se ha confirmado ningún caso de VRS.

Salud Pública explica que "la circulación de virus respiratorios ha generado una onda en verano por la interacción social en fiestas y eventos y ahora va remitiendo lentamente". Además, ha indicado que, al haber transcurrido varios meses desde la campaña vacunal, "la protección en personas más vulnerables puede haber disminuido, por lo que en su entorno conviene intensificar las medidas preventivas, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas".

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 28 de julio al 3 de agosto se registraron 114 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se sitúa en "valores normales para esta época del año".

Salud Pública ha señalado que la mortalidad durante el pasado invierno "fue menor que la habitual, lo que ha ocasionado una acumulación de población altamente vulnerable". Por este motivo, ha advertido que el impacto de las olas de calor en la mortalidad de este verano "podría ser más pronunciado".