Comienzan las obras de reurbanización del paseo de Sarasate con las primeras catas en el lado sur

PAMPLONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para la reurbanización del paseo de Sarasate y sus calles adyacentes comienzan esta semana, aunque no será hasta el 7 de enero cuando entre la maquinaria pesada. Las obras se inician con la apertura de dos catas en la calzada del vial sur, trabajos destinados a localizar las diferentes redes de suministros.

En cuanto a las obras a gran escala, está previsto que se inicien tras las Navidades por el extremo oeste, frente al Parlamento de Navarra, para ir avanzando hacia el este y concluir en el entorno del Palacio de Navarra.

El presupuesto de adjudicación de esta reurbanización asciende a 15.071.144,49 euros, de los que aproximadamente 10 millones van destinados a la reforma del paseo y el resto, financiado al 80% por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a la renovación de redes y ampliación de la recogida neumática.

Los trabajos que se inician esta semana no conllevarán el cierre al tráfico, aunque a partir del 7 de enero sí se cerrara paulatinamente tanto el vial norte, como el vial sur y la zona peatonal central, todas para abrir las zanjas y realizar los trabajos de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento.

Durante todo el tiempo que duren las obras, se garantizará el tránsito por las aceras norte y sur para facilitar el acceso a viviendas y comercios, y también en los extremos del paseo, frente al Parlamento de Navarra y frente al Palacio de Navarra. Se procurará también mantener siempre un paso transversal intermedio.

UN CRONOGRAMA EN TRES FASES

El cronograma resumido apunta a que esta semana los trabajos se centrarán en las dos catas del lado sur, concretamente en el paso peatonal de Sarasate con Yanguas y Miranda, y en el de Sarasate con Alhóndiga.

Ambos pasos permanecerán cerrados mientras se ejecuta la cata y se eliminarán también estos días las plazas de aparcamiento para motos, pero no habrá afecciones al tráfico.

Se aprovechará el periodo de Navidades (semanas del 22 y 29 de diciembre), inhábil para las constructoras, para completar los trabajos de suministro de materiales antes de iniciar la actividad con maquinaria pesada a partir del 7 de enero.

La obra tiene un plazo de ejecución aproximado de 18 meses, con lo que estaría finalizada para antes de las fiestas de San Fermín de 2027. Desde mediados del mes de enero, en una fecha "todavía por concretar", se implementarán cambios en el transporte urbano comarcal que transita por la zona.

Se anularán las paradas TUC existentes frente al Parlamento de Navarra y en las inmediaciones del Monumento a los Fueros y se crearán otras paradas provisionales para "garantizar el servicio de villavesas durante el desarrollo de las obras".

Lo mismo ocurre con la ubicación de los contenedores de residuos, que también se modificará durante las obras. Se "garantizará la recogida en todo el entorno" del paseo de Sarasate mediante nuevos puntos donde se reubicarán los contenedores para depositar los diferentes tipos de basura y residuos.

"COMUNICACIÓN PERMANENTE" CON VECINDARIO Y COMERCIANTES

Durante las obras, se priorizará el mantenimiento de los accesos a los aparcamientos vecinales de la zona. Cuando no sea posible, "y con la suficiente antelación", se contactará con la comunidad de vecinos afectada para "trasladar alternativas". De igual manera, se informará de las modificaciones en los circuitos de acceso al Casco Antiguo, "cuando sea necesario", y se garantizarán los accesos para carga y descarga y comercios.

En estas primeras semanas, la obra se concentrará en la zona oeste, sin llegar a afectar a esa circulación peatonal transversal entre Casco Antiguo y Segundo Ensanche, entre las calles Alhóndiga, Vínculo, García Castañón y San Ignacio y las calles San Miguel, Rincón de San Nicolás y Comedias.

Estas dos semanas que quedan hasta el inicio de las obras se aprovecharán para la contratación de suministros de materiales y para su acopio que garanticen que los trabajos comiencen el próximo 7 de enero. El plazo de ejecución de los trabajos es de 18 meses.

El Ayuntamiento de Pamplona buzoneará a partir de la semana que viene un folleto informativo específico dirigido a vecindario y comerciantes con el plan de trabajo de las obras y con las posibles afecciones.

Está previsto que a lo largo de toda la obra se mantengan abiertas las aceras tanto del frente norte como del frente sur para garantizar el tránsito peatonal y el acceso a los comercios.

El desarrollo de las obras se está distribuyendo en diferentes fases que avanzan de oeste a este, desde la zona del Parlamento de Navarra hacia el Palacio de Navarra. En esa información se trasladará también una previsión de la situación y evolución de los trabajos en las fechas de los Sanfermines 2026.

Además del buzoneo previo al inicio de las obras, el Ayuntamiento de Pamplona mantendrá "contacto directo y permanente" con vecindario y comerciantes a través de tres vías.

Se abrirá un local de atención presencial al público en la planta baja del número 11 del paseo de Sarasate, se habilitará un teléfono de contacto para consultas e incidencias relacionadas con la obra y se creará un canal de difusión de WhatsApp con el Ayuntamiento comunicará regularmente cuestiones de interés.

La información que se comparta a través de este canal también se buzoneará y distribuirá a vecindario y comerciantes en el ámbito de actuación de la obra.