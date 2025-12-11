Comienzan los trabajos de impermeabilización de la estación de autobuses de Pamplona

Exterior de la estación de autobuses de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves han comenzado los trabajos de impermeabilización de la estación de autobuses de Pamplona para corregir los problemas de filtraciones, goteras y humedades que se acreditan desde, al menos, el año 2015. La UTE Estación de Autobuses de Pamplona / Vectalia S.A., constructora y gestora de la infraestructura, da así cumplimiento a las resoluciones municipales de junio y noviembre de este año.

Los trabajos se han iniciado con la implantación del vallado de cierre del ámbito de actuación y con la habilitación de las zonas de acceso y salida de camiones. Los accesos confluirán en la circunvalación de la plaza de los Fueros, utilizando un tramo del vial más externo, el más próximo a la zona verde, con el fin de minimizar las afecciones al tráfico. Para garantizar la accesibilidad peatonal y mantener los pasos seguros para quienes caminan, esos tramos estarán regulados por operarios durante las operaciones de circulación de vehículos pesados. Por otra parte, el compromiso es que la infraestructura de intercambiador de transporte de viajeros por carretera permanezca abierta, ha informado el Ayuntamiento.

El pasado 27 de noviembre la empresa contratada por Vectalia para esta intervención, TIERRA Ingeniería y Paisajismo, S.L., y el arquitecto director de la obra, se reunieron con el personal especializado que compone el Grupo Técnico de Movilidad del Consistorio para dar cuenta de la implantación prevista, así como de las posibles afecciones al espacio público, al tráfico y a la movilidad, con la correspondiente propuesta de medidas correctoras. Los servicios de Movilidad y Policía Municipal establecieron que no se debía interrumpir el itinerario peatonal en la zona de plaza de los Fueros.

Según ha añadido el Consistorio, Grupo Técnico de Movilidad (GTM) del Ayuntamiento de Pamplona es donde se coordinan todas las actuaciones que se vayan a poner en marcha en la ciudad en materia de movilidad; está coordinado por el Servicio de Movilidad y conformado por personal técnico de diferentes áreas municipales, como Proyectos y Movilidad, Seguridad Ciudadana o la Gerencia de Urbanismo, además de la Policía Municipal de Pamplona y personal técnico de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

La empresa ha comunicado el inicio de unas obras cuyo plazo previsto de finalización está fijado para el 15 de junio. El proyecto recoge tres tipos de intervenciones. Por un lado, se trata de canalizar el exceso de agua en la pradera, rediseñando la evacuación de aguas por escorrentía mediante dos tubos de drenaje que cruzan de uno a otro lado la parcela diagonalmente. Por otro lado, evitar las filtraciones desde la superficie modificando el sistema de juntas actual (rollos sin sellar / flotantes) y cambiándolo por un sistema adherido de láminas de betún modificado SBS y, finalmente, impermeabilizar el muro existente entre contraescarpa y glacis con nuevas láminas, ha añadido el Ayuntamiento.

La cubierta de la estación data de 2007. Es una gran lámina verde que se pliega junto con la estructura para reconstruir los elementos defensivos de la Ciudadela convirtiéndose en una cubierta ajardinada que da continuidad a la Vuelta del Castillo.