La Comisión de Personal del Servicio de Bomberos acusa a Interior de romper de forma "unilateral" el proceso negociador

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Personal del Servicio de Bomberos de Navarra y del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil (LAB, CCOO, ELA y UGT) ha acusado al departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra de romper "de manera unilateral" la negociación iniciada sobre mejoras laborales para la plantilla.

Miembros de la comisión se han concentrado este lunes frente al Palacio de Navarra, tras una pancarta con el mensaje 'Negociación ya', y con carbón vegetal a sus pies. En declaraciones a los medios de comunicación, Iñigo Balbás ha explicado que "hasta ahora estábamos en un proceso de negociación con el Departamento de Interior, pero de manera unilateral y sorprendente, la semana pasada la Administración rompió la mesa de negociación diciendo que no tenía nada que proponer y de facto quedando la negociación en punto muerto".

"Ante esta situación, lo que vemos, aun siendo unas fechas muy malas, es que hay muchos temas fundamentales para el servicio que tienen que ser resueltos, que pensábamos que con esta negociación se encaminaba y daba pie a poder resolverlos, pero con este nuevo movimiento nos ha dejado a todos un poco fríos", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado a la consejera, Amparo López, "que se vuelvan a sentar y que aborden los temas que hacen que este servicio, en este momento, empiece a tener carencias que puedan en el futuro repercutir en el servicio público que se ofrece a la ciudadanía". En esta línea, Balbás ha realizado un llamamiento, a pesar de que "sabemos que son malas fechas", "se pongan a trabajar y presenten el borrador de acuerdo que se habían comprometido a presentar, y de esa manera desbloquear esta situación".

Entre otros, los temas a abordar son el "incumplimiento" del acuerdo de 2022; el mecanismo para hacer frente a situaciones de emergencia como fuegos, inundaciones; "carencias" en la estructura; retribuciones; fuegos forestales, etc. "Hay que hablar de muchas cosas que pensábamos que estaban encaminadas y, de repente, la Administración, de manera unilateral, ha dado por rota la negociación y se ha quedado todo empantanado", ha apuntado.

A su juicio, son temas "lo suficientemente importantes como para que afecten a la calidad del servicio". "Con lo cual, volvemos a hacer un llamamiento a la consejera, en este caso, para que presenten de una vez por todas el borrador de acuerdo para que así podamos seguir avanzando", ha subrayado.

En respuesta a los periodistas, ha indicado que "no tenemos ni idea" del motivo por el cual el departamento ha paralizado la negociación. "Son ellos los que tendrán que dar explicaciones. A nosotros se nos remitió un correo diciendo que en este momento no tenían nada que aportar y que se quedaban así. Nosotros no tenemos ni idea, desde luego será la señora consejera la que tendrá que dar explicaciones de por qué, de manera unilateral, ha roto la negociación", ha manifestado.

Además de la movilización de este lunes, la Comisión de Personal ha solicitado a la plantilla "que haga uso de su derecho a la desconexión digital, abandonando los grupos de whatsapp y no respondiendo a los SMS, dejando de estar disponibles para el Servicio las 24 horas todos los días del año hasta el reinicio de las negociaciones a través del envío de una propuesta de acuerdo".