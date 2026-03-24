El comisionado del Corredor Atlántico dice que se avanza "a toda velocidad" para llevar el TAV a Navarra:"Todo funciona"

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha afirmado que "estamos avanzando sin ningún tipo de dudas y a toda velocidad" en "la consecución de todo lo que tiene que ver con la llegada" del tren de alta velocidad (TAV) a Navarra. "No se está dejando nada al azar, no está nada paralizado, todo funciona y todo se trabaja", ha indicado.
Así se ha pronunciado este martes en Pamplona, en declaraciones a los medios de comunicación junto al consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, y el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, con motivo de una reunión del plenario de la Plataforma Pro TAV que ha tenido lugar en la sede de la CEN.
Antes de comenzar el acto, ha tenido lugar una concentración frente a la sede en contra del TAV. Junto al acceso al edificio se han colocado cinco manifestantes tras una pancarta con un mensaje de rechazo a esta infraestructura, mientras que otros dos se han subido al porche de la entrada. Todos ellos, junto a otros manifestantes apostados al otro lado de la sede, han lanzado mensajes como 'Plataforma Pro TAV, nido de ladrones'.
Durante sus declaraciones a los medios, Sebastián ha apostado por no "elucubrar con las fechas" y ha remarcado que "la mejor noticia es que no tenemos nada paralizado, todo funciona correctamente". Según ha subrayado, "llevamos mucho tiempo, y además muy bien", trabajando con la CEN y con el Gobierno de Navarra. "No hacemos más que reunirnos, tenemos muy buena sintonía, muy buen trabajo colaborativo y estamos trabajando en velocidad de crucero para que esto sea una realidad lo antes posible", ha manifestado.
Ha subrayado Sebastián que "hace escasos 10 días" se presentó en Tudela el estudio informativo complementario del tramo Zaragoza-Castejón, "por lo tanto se da ya un carpetazo a esa parte y empieza la declaración de impacto ambiental" de este tramo, "lo cual es una gran noticia". "En el tramo entre Castejón y Pamplona ya tenemos la mitad de todos los tramos finalizados, el 30% está en obra y solamente nos queda el ultimo 20%", ha destacado.
En este sentido, ha remarcado que "tenemos todo en alguno de los procesos de la planificación ferroviaria: o bien están en estudio, o bien en proyecto, o bien en obras, o bien incluso en un proyecto básico para iniciar las obras". "Creo que esta es la mejor noticia de todas ellas, que no se está dejando nada al azar, no está nada paralizado, todo funciona y todo se trabaja", ha dicho.
En respuesta a los medios de comunicación, ha señalado que "no vamos a especular" con las fechas y que "lo importante es que todo está en funcionamiento". "No hay ninguna acción, de momento, que no podamos solventar", ha apuntado.
CONEXIÓN CON LA 'Y' VASCA
Preguntado por la conexión con la 'Y' vasca, ha indicado que "tenemos un estudio para estudiar las dos alternativas", Vitoria-Gasteiz o Ezkio/Itsaso. "Ese estudio tenía una duración de 28 meses y, por lo tanto, yo creo que a finales de este año, principios del año que viene, será cuando, si no hay alegaciones de ningún tipo mayores, se pueda conocer esa actuación", ha afirmado.
Ha añadido Sebastián que "hay un tramo inicial, que es entre Pamplona y Alsasua", sobre el que hay un estudio informativo cuyo plazo de alegaciones finaliza este mismo miércoles, al que se han presentado más de 2.000 alegaciones. "A pesar de que no sabemos por dónde vamos a ir, en el tramo que es común seguimos trabajando", ha manifestado, tras añadir que "lo importante es no parar, coger velocidad de crucero" y que "en todo aquello que se puede avanzar, seguimos avanzando".
Preguntado por el hecho de que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, estableciese la primavera de 2026 como horizonte temporal para conocer la información necesaria respecto a esta conexión y ahora el propio Sebastián haya hecho referencia a "finales de este año, principios del año que viene", ha respondido que "si el secretario de Estado dijo primavera del 2026, pues primavera del 2026, lo que diga el secretario de Estado".
Al respecto, ha explicado que cuando se realiza un estudio "hay alegaciones por parte de los municipios", y en función de cuántas se reciban, "esto se puede alargar". Ha subrayado Sebastián que "no es tan fácil el dar una fecha" porque "siempre hay muchas alegaciones, hay muchas actuaciones", pero "si el secretario de Estado dijo que esa podía ser la fecha, pues no le voy a negar yo la mayor al secretario de Estado".
Sin embargo, ha señalado que las "más de 2.000 alegaciones" presentadas respecto al tramo Pamplona-Alsasua "no se responden a lo mejor en un año".
Por su parte, el consejero Chivite ha remarcado que hemos conseguido" una serie "de avances y de colaboración" entre la plataforma Pro TAV y gobierno y ministerio "a través de unas comisiones de trabajo en las cuales compartimos el objetivo común de impulsar todas las infraestructuras ferroviarias dentro de Navarra".
Chivite ha explicado que "trabajamos en tres ámbitos", como son la alta velocidad, el tren convencional -que cuenta con "muy buenos datos"- y el transporte de mercancías por tren. "En todo este ámbito estamos teniendo avances. Siempre se puede mejorar, evidentemente, pero creo que lo mas relevante y que queremos que se visualice es que estamos trabajando juntos y que estamos trabajando bien", ha subrayado.
Piquer, por su parte, ha coincidido en que "hay avances". "Nos gustaría ir, como siempre, más deprisa, pero bueno, es visible, estamos satisfechos", ha manifestado, tras añadir que "nos gusta estar conectados, nos gusta ser modernos y avanzados".
Preguntado por la concentración realizada antes del acto, Piquer ha señalado que "yo atiendo a principios de cultura democrática". "Yo soy democrático, yo acepto quien piensa en contra mía, es así, soy respetuoso y pido ese mismo respeto para quien no piensa como nosotros", ha indicado, tras añadir que "nosotros creemos que esto es un avance que es modernidad, que es conexión de Navarra y vamos a seguir adelante con ello".