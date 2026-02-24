El comité de INTIA exige a CPEN una "solución inmediata" a la "desigualdad" salarial de los trabajadores subrogados

Imagen de la concentración - UGT

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de INTIA ha exigido este martes a CPEN una "solución inmediata" a la "desigualdad" salarial de los 56 trabajadores que fueron subrogados desde Tracasa Instrumental a INTIA en enero de 2025.

En una concentración, mantenida frente a la sede de CPEN en el marco de la huelga convocada por el comité de INTIA para "exigir una solución inmediata a un conflicto que nunca debió existir", los sindicatos UGT y LAB han interpelado "directamente a CPEN como responsable de la gestión y coordinación de las empresas públicas".

"Este conflicto tiene solución. Hace más de un año que comenzó esta situación. En enero de 2025, 56 personas trabajadoras fueron subrogadas desde Tracasa Instrumental a INTIA. Desde entonces, no se les ha aplicado la tabla salarial vigente en la empresa de destino. Personas trabajadoras en una misma empresa y distinta retribución. Y eso, sencillamente, es desigualdad", han indicado los sindicatos en un comunicado conjunto.

Según han remarcado, "no estamos pidiendo privilegios, no estamos pidiendo mejoras extraordinarias, estamos exigiendo algo básico en el sector público: igualdad salarial". "Resulta inaceptable que dentro de una empresa pública dependiente del Gobierno de Navarra existan trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda. Resulta inaceptable que, tras más de un año la respuesta siga siendo dilatar o plantear soluciones parciales que consolidan la diferencia", han reivindicado.

Por ello, han interpelado a CPEN "como responsable de la gestión y coordinación de las empresas públicas". "Este conflicto tiene solución. Y depende de una decisión clara: aplicar íntegramente la tabla salarial vigente en INTIA a todo el personal, sin recortes y sin excepciones. La igualdad no puede ser negociable. La igualdad no puede aplazarse. La igualdad debe garantizarse", han manifestado.

Según han añadido, "seguimos dispuestas y dispuestos a negociar", pero "no vamos a aceptar que la negociación sirva para perpetuar una injusticia".