El comité de TCC dice que la negociación sigue "bloqueada" y que seguirá "en la lucha por un convenio justo"

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de TCC, compañía adjudicataria del transporte urbano comarcal de Pamplona, ha afirmado que "tras más de nueve años sin avances significativos en materia laboral, las negociaciones del nuevo convenio colectivo entre la empresa y el comité de empresa continúan bloqueadas" y que seguirá "en la lucha hasta lograr un convenio justo".

Así se ha pronunciado el comité este martes, tras una reunión celebrada con la empresa. Por su parte, la dirección de Moventis TCC ha señalado tras el encuentro que "la propuesta actual que está sobre la mesa constituye la oferta definitiva".

En un comunicado, el comité ha subrayado que "las diferencias entre ambas partes son profundas, especialmente en cuestiones salariales y de condiciones laborales".

"Después de casi 9 meses de huelga, la plantilla no está dispuesta a renunciar a unas condiciones de trabajo dignas. La falta de reconocimiento económico y de avances reales en derechos laborales deja patente que la situación actual es insostenible", han remarcado, tras apostar por "un convenio justo que reconozca el esfuerzo y compromiso de todas las personas trabajadoras". "Este comité sigue abierto a la negociación", han añadido.

REIVINDICACIONES DEL COMITÉ

Entre otras cuestiones, la parte social ha planteado "la recuperación del 5,38% del poder adquisitivo perdido desde 2012". "Aquel año, amparada en la reforma laboral y ante la previsión de pérdidas económicas, la empresa decidió congelar los salarios. Sin embargo, desde entonces -y ya han pasado 13 años-, la realidad ha sido muy diferente: la empresa ha obtenido beneficios constantes, ha visto cómo se equilibraban sus cuentas gracias al apoyo del MCP, mientras la plantilla ha soportado un aumento sostenido de las cargas de trabajo", han reivindicado.

A ello, han continuado, "se suman récords de viajeros, la implantación del modelo de 'Ciudad 30' y unos horarios obsoletos, pero ni un solo euro destinado a compensar esa pérdida salarial". "Pese a esta situación, la empresa no ofrece ninguna propuesta en este sentido", han criticado.

Otro "punto clave de la negociación", según el comité, es el tratamiento de las bajas laborales. En este sentido, el comité ha planteado "una propuesta razonable: un complemento del 60% del salario entre los días 1 y 20 de la baja, y del 100% a partir del día 45". "La empresa, por su parte, no plantea medidas con impacto económico ni ofrece una alternativa que mejore las condiciones actuales, dejando a la plantilla en una situación de vulnerabilidad ante una enfermedad o accidente", han apuntado.

En materias que la parte social considera "fundamentales" -jornada diaria, descansos durante la jornada o contratación- la empresa "no ofrece absolutamente nada". "Estos son aspectos directamente relacionados con la salud, la conciliación y la dignidad en el trabajo, pero siguen sin recibir la atención que merecen en la mesa de negociación", han manifestado.

A juicio del comité, "las cifras actuales reflejan claramente la situación de precariedad: la hora nocturna se paga a 3,58 euros brutos, y la empresa propone una subida de solo 17 céntimos; y el día festivo se retribuye a 7,20 euros brutos".

"Resulta difícil comprender cómo en un servicio tan exigente y esencial se mantienen estas condiciones económicas, alejadas de la realidad de otras empresas del sector", han criticado.