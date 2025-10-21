Moventis TCC reafirma que la última propuesta de convenio es la "definitiva"

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Moventis TCC, adjudicataria del transporte urbano comarcal de Pamplona, ha afirmado que "la propuesta actual que está sobre la mesa constituye la oferta definitiva en el marco de la negociación del convenio colectivo".

Después de una reunión que ha mantenido este martes con el comité de empresa, Moventis TCC ha afirmado en un comunicado que su propuesta plantea "un acuerdo sólido, equilibrado y altamente competitivo, que sitúa a la plantilla del transporte urbano comarcal entre las mejor valoradas del sector en España".

La empresa ha afirmado que "la propuesta contempla salarios iniciales superiores a los 36.000 euros anuales, con un promedio de 40.000 euros, además de incrementos vinculados al IPC general, abono de atrasos desde la finalización del anterior convenio, subida de pluses festivos y nocturnos, reducción de jornada, ampliación de días de asuntos propios y mejoras en conciliación familiar". "En su conjunto, estas condiciones suponen una mejora económica del entorno del 30% y cien horas menos de trabajo con respecto al convenio provincial del transporte", ha asegurado.

Tras ello, Moventis TCC ha lamentado que, pese a la relevancia de estas mejoras, el comité de empresa "haya decidido mantener el conflicto abierto". "En las últimas semanas, se han planteado reivindicaciones que exceden el ámbito de la negociación colectiva entre empresa y plantilla, y que corresponden a otras instancias. La compañía considera que es fundamental preservar el marco laboral como espacio de diálogo constructivo, evitando que se desplace hacia debates que no pueden resolverse en el seno de la negociación empresarial", ha indicado.

Por ello, Moventis TCC ha apelado "a la responsabilidad compartida y a la voluntad de acuerdo para reconducir la situación". "Mantener el conflicto ante una propuesta tan ventajosa solo perjudica a la ciudadanía y a los propios trabajadores, que verían consolidadas importantes mejoras en sus condiciones laborales si se ratificara el acuerdo", ha señalado.

La empresa ha expresado su "compromiso con el empleo estable, la calidad del servicio y el respeto hacia toda su plantilla" y ha confiado en que, "con sensatez y espíritu de colaboración, se pueda cerrar esta etapa con un acuerdo que beneficie a todas las partes implicadas".