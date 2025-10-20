El comité de TCC pide la "implicación" del Ayuntamiento en la negociación del convenio del TUC: "Tiene mucho que decir"

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de TCC Moventis, adjudicataria del servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC), ha reclamado este lunes la "implicación" del Ayuntamiento de Pamplona en la negociación del convenio, ya que "la financiación del transporte urbano va a cargo tanto de Gobierno de Navarra como de los ayuntamientos, por lo que entendemos que son ellos también los que tienen mucho que decir en esta negociación".

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del comité, Alberto Longás, ha remarcado que aunque el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, afirmó que el transporte público "no es competencia del Ayuntamiento" sino de la MCP y que "la posibilidad negociadora del Ayuntamiento ahí es nula", los ayuntamientos "son los que financian en gran parte el transporte urbano de Pamplona y Comarca".

Si bien desde el Consistorio "no se han puesto en contacto" en los 8 meses de paros, desde el comité se han mostrado "abiertos a reunirnos con ellos" por considerar que son "parte fundamental del transporte urbano".

En cuanto a las reuniones solicitadas por el comité, Longás ha señalado que se han pedido encuentros con el Gobierno de Navarra con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y con la propia empresa.

Por otro lado, ha subrayado que aunque recientemente "había salido a la opinión pública el tema de una gestión pública" del servicio, "esto es un tema de negociación de convenio". "Ahora mismo no se valora", ha remarcado, tras incidir que la cuestión únicamente se centra en la negociación del convenio.

Preguntado por el ánimo de los trabajadores, ha respondido que "llevamos ya ocho meses, evidentemente la plantilla tiene sus subidas y bajadas, pero a raíz del referéndum que se hizo y de ese voto a favor" -de mantener los paros-, se encuentran "todos unidos en intentar avanzar". Los próximos paros serán los jueves y viernes próximos en los mismos horarios, de 6 a 8.30 horas.

Ha añadido Longás que "parece que están sacando a más gente eventual a trabajar estas jornadas de paro", y ha criticado el hecho de que los piquetes informativos "no puedan acceder al autobús, sino que tengan que informar por la ventanilla". "Vamos a ver qué pasa este jueves, a ver qué tanto por ciento sale por encima de los servicios mínimos, y valoraremos si hay que denunciar o no hay que denunciar", ha manifestado.

Por el momento no se contemplan más movilizaciones aparte de los paros de los jueves y los viernes, aunque el miércoles "tenemos una reunión con Mancomunidad para hablar sobre los tiempos de expedición". "Veremos si ahí se puede avanzar, si hay algún compromiso de Mancomunidad de poner encima de la mesa esos autobuses que se tendrían que añadir para mejorar los tiempos, para mejorar los descansos", ha añadido.