Comptos advierte que los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento de Pamplona aumentan más que los ingresos corrientes

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha destacado que la situación financiera del Ayuntamiento de Pamplona "es saneada", aunque advierte de que los gastos de funcionamiento "están aumentando más" que los ingresos corrientes, según recoge en un informe que ha realizado sobre las cuentas del Consistorio de 2024.

Según señala, en 2024, el Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos (Escuelas Infantiles y Gerencia Municipal de Urbanismo) gastaron 296 millones e ingresaron 262. En el capítulo de gastos destacan los de personal, con 133 millones; los gastos en bienes corrientes y servicios, con 89 millones; y las inversiones, que en 2024 sumaron 45 millones, de las que 37 corresponden al Ayuntamiento y el resto a sus organismos autónomos.

Respecto al personal, el Ayuntamiento de Pamplona tiene una plantilla de 1.641 plazas, de las que 1.282 son funcionarios, 329 personal laboral y 30 eventuales. Del total de plazas, 473 están vacantes y la mayoría se cubren a través de contratación temporal. El índice de contratación temporal ha descendido en diez puntos respecto a 2023: del 33% al 23%.

El organismo fiscalizador indica que las inversiones del Consistorio aumentaron un 84% respecto al ejercicio anterior. Destaca el Civivox del Segundo Ensanche, una inversión de diez millones de los que el año pasado se gastaron siete. El resto de inversiones más importantes fueron el itinerario peatonal y ciclista (6,5 millones), el Polideportivo de Buztintxuri (2,3 millones) y la reforma de viviendas en el grupo San Pedro (1,8 millones).

En cuanto a los ingresos, las transferencias corrientes suman 129 millones, los impuestos directos 55 millones, las tasas y precios públicos 29 millones y los impuestos indirectos 11 millones.

Por lo que se refiere a fondos Next Generation, en el periodo 2021-2024 al Ayuntamiento de Pamplona se le concedieron 43,7 millones de los que a finales de 2024 había cobrado 31,5. Los gastos financiados con dichos fondos suman 40 millones. Los proyectos más importantes se refieren a zonas bajas de emisiones, plan de sostenibilidad turística, creación de carriles bici y movilidad.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, la Cámara de Comptos la califica de "saneada". Destaca el ahorro bruto de 9 millones, el remanente de tesorería para gastos generales de 26 millones y el descenso de un 20% en la deuda viva, que pasa de 40 a 32 millones.

El informe apunta, no obstante, que "los gastos de funcionamiento están aumentando más que los ingresos corrientes, algo no recomendable para garantizar una buena situación financiera". De hecho, el año pasado el aumento de los primeros (14%) dobló al de los ingresos corrientes (7%).

Analizada la cuenta general del Ayuntamiento, la Cámara de Comptos señala que "refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación de sus resultados económicos y presupuestarios". La opinión de legalidad también es favorable, aunque en este caso se citan dos salvedades: gastos por servicios cuyo contrato había superado su vigencia (17 millones) y contratos de menor cuantía tramitados incorrectamente (2,6 millones).

En cuanto a las recomendaciones, Comptos aconseja nombrar un responsable de informática, "planificar mejor" las necesidades de contratación y "reforzar el control interno" que ejerce la Intervención.