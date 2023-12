Concentración de CCOO en Pamplona en protesta por la apertura de comercios el domingo de Nochebuena

PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Delegados de CCOO de marcas comerciales de Navarra se han concentrado este viernes frente al Corte Inglés de Pamplona en protesta por la apertura de comercios el domingo de Nochebuena, por considerar que "es un paso atrás en sus derechos de conciliación".

Esta movilización de protesta se ha efectuado bajo el lema '¿No hay límites a la apertura comercial?' y forma parte de una campaña iniciada por CCOO semanas atrás, "tras conocer que algunos establecimientos comerciales iban a incumplir el compromiso adquirido con el Gobierno en el Consejo Asesor del Comercio Minorista de Navarra".

"La apertura de festivos en nuestra comunidad se debate en dicho Consejo, donde están presentes Gobierno de Navarra, patronal y sindicatos. La patronal solicitó este día al Gobierno como día de 'máximo interés comercial' y CCOO mostró su rechazo. El Gobierno de Navarra, que compartía nuestros argumentos, finalmente consideró el 24 de diciembre como día aperturable porque la patronal adquirió el compromiso de cerrar al mediodía; un compromiso que muchas grandes marcas no están cumpliendo", han señalado desde CCOO en una nota de prensa.

Según han indicado, "hay empresas que sí van a cerrar al mediodía", si bien "otras grandes marcas no tienen intención de hacerlo".

El secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Navarra, Rubén Belzunegui, ha señalado que "se tienen que establecer límites a la apertura comercial". "No pueden primar solo los intereses económicos; se tiene que tener en cuenta a una parte muy importante del sector, como son sus trabajadores y trabajadoras. En la pandemia dieron al paso al frente para abrir los establecimientos comerciales, les aplaudimos, y ahora que el 24 de diciembre cae en domingo, ¿les recompensamos así? Es algo que ocurre cada 6 ó 7 años, creo que se merecen poder disfrutar este día en familia o como cada uno quiera", ha apuntado.

Desde CCOO han pedido a la ciudadanía navarra "que se solidarice con las trabajadoras" y este domingo no efectúe compras en estos establecimientos.

"Desde el sindicato queremos transitar hacia la apertura cero en domingos y festivos en Navarra, tenemos que visibilizar la necesidad de un cambio de modelo en este sector. Estamos hablando de un sector feminizado, joven y con condiciones y horarios abusivos. Si a eso le añadimos tener que trabajar en festivos y además hacerlo con la misma remuneración que un día normal, la precariedad está asegurada", han añadido.

Han apuntado también que "precisamente ahora, en pleno debate por la reducción de la jornada laboral, el comercio tiene que avanzar en este sentido". A su juicio, "la apertura en festivos empeora las condiciones laborales, destruye empleo al poner en peligro la supervivencia del pequeño comercio (que no puede competir con las grandes superficies), no permite la conciliación y trata de imponer un mal modelo de sociedad, en la que las grandes firmas son las que nos organizan la vida". "No es necesario abrir ni consumir en días festivos", han reivindicado.